Meraviglie di Alberto Angela Ultima puntata tra Ville Venete e necropoli etrusche | il

Meraviglie - Alberto Angela replica sul caso Dolomiti : «Dovevamo fare delle scelte - abbiamo citato anche il Veneto» : Alberto Angela, Valerio Staffelli Sinora, nella sua carriera di naturalista, Alberto Angela aveva visto animali di ogni specie. Ma un tapiro d’oro mai. Il divulgatore scientifico lo ha visionato per la prima volta a seguito delle polemiche piovutegli addosso per una puntata del suo programma «Meraviglie» dedicata alle Dolomiti. Il conduttore, infatti, era stato accusato di aver mostrato solo le cime in provincia le di Trento e Bolzano, ...

Con Alberto Angela si conclude il viaggio tra le Meraviglie d'Italia : Spettacolo Alberto Angela ancora re di ascolti con le sue 'Meraviglie' Fotogallery Stanotte a Venezia con Alberto Angela, alla scoperta di una città unica al mondo Spettacolo Cosa vogliono le donne ...

Meraviglie : ultimo viaggio di Alberto Angela da Alberobello a Tarquinia : Il programma, che verrà trasmessa anche sul canale RAI 4K disponibile al 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.

NECROPOLI DI CERVETERI - TARQUINIA - IL MUSEO DI VILLA GIULIA/ Gli etruschi visti da Alberto Angela (Meraviglie) : Viaggio nella leggendaria Etruria partendo dalla NECROPOLI di CERVETERI fino ad arrivare a quelle di TARQUINIA. A VILLA GIULIA per ammirare la magnificenza del Sarcofago degli sposi.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 08:36:00 GMT)

Meraviglie di Alberto Angela/ Ultima puntata : Castel del Monte - Alberobello e Tarquinia : Meraviglie di Alberto Angela, anticipazioni 24 gennaio: Castel del Monte, Alberobello, Tarquinia e Cerveteri, le ville Palladiane del Veneto nell'Ultima puntata.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:30:00 GMT)

Meraviglie - polemiche contro Alberto Angela : «Ha dimenticato le Dolomiti bellunesi» : Alberto Angela, Meraviglie L’idillio televisivo delle «Meraviglie», il programma di Alberto Angela elogiato anche dal premier Gentiloni, si infrange contro le montagne. La trasmissione di Rai1 è finita in queste ore al centro di una polemica per la recente puntata sulle Dolomiti, girata in provincia di Trento e in parte Bolzano, ma non in Veneto, regione in cui si estende gran parte del gruppo montuoso patrimonio dell’Unesco. La ...

Alberto Angela vs Provincia di Belluno/ Servizio ‘Meraviglie’ sulle Dolomiti : il conduttore continua a tacere : Alberto Angela vs Provincia di Belluno, le accuse dopo il Servizio sulle Dolomiti: l'assessore veneto al turismo Federico Caner si rivolgerà molto presto al Mibact e alla Rai.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 14:12:00 GMT)

Alberto Angela vs Provincia di Belluno/ Servizio ‘Meraviglie’ sulle Dolomiti - Caner : andremo dalla Rai per... : Alberto Angela vs Provincia di Belluno, le accuse dopo il Servizio sulle Dolomiti: l'assessore veneto al turismo Federico Caner si rivolgerà molto presto al Mibact e alla Rai.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:46:00 GMT)

Meraviglie di Alberto Angela è polemica : ‘Errori clamorosi’ : La terza puntata di Meraviglie – la penisola dei tesori condotta da Alberto Angela su Rai1 è stata seguita da 5,8 milioni di spettatori (rendendola la più vista tra le puntate finora andate in onda). Nel corso della serata lo studioso ha trattato diversi argomenti e luoghi da Pisa a Materia alle Dolomiti. E proprio le bellissime montagne sono diventate materia di scontro. La voce contro è quella di Roberto Padrin, presidente della ...

Meraviglie - la provincia di Belluno contro Alberto Angela : “Le Dolomiti le abbiamo anche noi” : La provincia di Belluno è arrabbiata con Alberto Angela, tanto da minacciare “verifiche” nella televisione di Stato per capire come mai il programma di Rai 1 Meraviglie – record di ascolti mercoledì sera – abbia fatto tappa sulle Dolomiti senza passare dal Veneto, ma girando tutto il servizio in provincia di Trento, con qualche citazione per Bolzano, e nessuna per gli altri territori interessati. “In molti ...

ALBERTO ANGELA VS PROVINCIA DI BELLUNO/ Servizio ‘Meraviglie’ sulle Dolomiti : “completa disinformazione” : ALBERTO ANGELA vs PROVINCIA di BELLUNO, le accuse dopo il Servizio sulle Dolomiti: lo sguardo del divulgatore si è voltato solo sul versante di Trento, il Sindaco di BELLUNO si chiede perché(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:00:00 GMT)

Meraviglie DI ALBERTO ANGELA/ Pagelle e ascolti : sabato il conduttore ospite a Tv Talk : Top e flop terza puntata di Meravligie, la trasmissione di ALBERTO ANGELA che ci ha portato a scoprire le bellezze di Pisa, Matera e delle Dolomiti, un viaggio anche storico(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 20:35:00 GMT)

Meraviglie di Alberto Angela/ Pagelle e ascolti : i paesaggi delle Dolomiti incantano - esulta il sindaco pisano : Top e flop terza puntata di Meravligie, la trasmissione di Alberto Angela che ci ha portato a scoprire le bellezze di Pisa, Matera e delle Dolomiti, un viaggio anche storico(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:04:00 GMT)

Meraviglie DI ALBERTO ANGELA/ Pagelle e ascolti : grande attesa per l'ultima puntata con Riccardo Muti : Top e flop terza puntata di Meravligie, la trasmissione di ALBERTO ANGELA che ci ha portato a scoprire le bellezze di Pisa, Matera e delle Dolomiti, un viaggio anche storico(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:47:00 GMT)