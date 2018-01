Meraviglie di Alberto Angela Diretta | da Alberobello a Cerveteri e Tarquinia Ultima

Meraviglie - Alberto Angela replica sul caso Dolomiti : «Dovevamo fare delle scelte - abbiamo citato anche il Veneto» : Alberto Angela , Valerio Staffelli Sinora, nella sua carriera di naturalista, Alberto Angela aveva visto animali di ogni specie. Ma un tapiro d’oro mai. Il divulgatore scientifico lo ha visionato per la prima volta a seguito delle polemiche piovutegli addosso per una puntata del suo programma « Meraviglie » dedicata alle Dolomiti . Il conduttore, infatti, era stato accusato di aver mostrato solo le cime in provincia le di Trento e Bolzano, ...

Meraviglie - polemiche contro Alberto Angela : «Ha dimenticato le Dolomiti bellunesi» : Alberto Angela, Meraviglie L’idillio televisivo delle «Meraviglie», il programma di Alberto Angela elogiato anche dal premier Gentiloni, si infrange contro le montagne. La trasmissione di Rai1 è finita in queste ore al centro di una polemica per la recente puntata sulle Dolomiti, girata in provincia di Trento e in parte Bolzano, ma non in Veneto, regione in cui si estende gran parte del gruppo montuoso patrimonio dell’Unesco. La ...