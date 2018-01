MediaTek Helio P70 registra 156 906 punti su AnTuTu Benchmark

MediaTek Helio P40 e Helio P70 in arrivo : nuovi dettagli e indiscrezioni : Trapelano nuove indiscrezioni e dettagli riguardo ai nuovi processori per il 2018 della casa taiwanese. Si tratte dei MediaTek Helio P40 ed Helio P70. L'articolo MediaTek Helio P40 e Helio P70 in arrivo: nuovi dettagli e indiscrezioni è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.