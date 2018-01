: Mayon: quasi 60.000 in fuga per l'eruzione - little_frank_lf : Mayon: quasi 60.000 in fuga per l'eruzione -

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Mentre il Kusatsu-Shirane VIDEO in Giappone sembra avere avuto solo uno scoppio isolato con emissione di notevoli quantita' di fumo e lancio si massi costituiti dalla lava solidificata che ricopriva il cratere, e non fa registrare per ora altri segni di attivita' dopo che la pressione, salita di colpo, ha trovato lo sfogo dell'esplosione, ben diverse sono le cose nelle #Filippine. Come ha comunicato uno dei nostri esperti dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia, il caso del Kusatsu-Shirane VIDEO può essere paragonato ad uno scoppio per un carico esplosivo che, una volta finito l'effetto eclatante, termina semplicemente: infatti, per ora non ci sono state colate di lava o pennacchi che potrebbero far pensare ad una continuazione delle attivita'. Un altro vulcano del Giappone, l'Ontake nel 2014 si comportò nello stesso modo, ma allora i morti, tutti turisti a testimoniare lo ...