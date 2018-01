: RT @SkyTG24: Maximulta Ue a Qualcomm: "Pagò Apple per eliminare rivali" - RealTimeNews__ : RT @SkyTG24: Maximulta Ue a Qualcomm: "Pagò Apple per eliminare rivali" - peppe844 : RT @SkyTG24: Maximulta Ue a Qualcomm: "Pagò Apple per eliminare rivali" - SkyTG24 : Maximulta Ue a Qualcomm: "Pagò Apple per eliminare rivali" - MondoMercati : Antitrust Ue, maximulta da 1 mld euro a Qualcomm: «Ha pagato Apple per l’esclusiva sui chipset»… - __daz__ : L'inutile Antitrust Ue: solo in grado di dar multe. Bravi. Qualcomm: «Ha pagato Apple per l’esclusiva sui chipset» -

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Il principale produttore di chip per smartphone e tablet è accusato di abuso di posizione dominante per aver stretto un accordo con l'azienda di Cupertino affinché non si servisse dei concorrenti. La ...