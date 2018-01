: RT @SimoneAtzori73: Anche il @tg2rai delle 13:00, nel breve servizio sulla visita di #Mattarella all'#INGV, cita il passaggio del President… - manufox74 : RT @SimoneAtzori73: Anche il @tg2rai delle 13:00, nel breve servizio sulla visita di #Mattarella all'#INGV, cita il passaggio del President… - AlessandraScia9 : RT @SimoneAtzori73: Anche il @tg2rai delle 13:00, nel breve servizio sulla visita di #Mattarella all'#INGV, cita il passaggio del President… - precINGV : RT @SimoneAtzori73: Anche il @tg2rai delle 13:00, nel breve servizio sulla visita di #Mattarella all'#INGV, cita il passaggio del President… - righimarco : RT @SimoneAtzori73: Il Presidente della Repubblica #Mattarella, oggi in visita all'#INGV, ha riconosciuto l'importante contributo dei preca… - Davide_Picci : RT @trecarte: Oggi #Mattarella all'#INGV, cosa dicono i suoi precari? quanto si investe in ricerca? RT @potere_alpopolo @repubblica @ilmani… -

L'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia è un esempio di "eccellenza" della ricerca italiana nel mondo e merita gratitudine per l'opera di conoscenza, divulgazione e prevenzione dei disastri naturali. Così, visitando la sede romana dell'istituto. Riferendosi ai 200 ricercatori precari, che sono stati fondamentali nelche è seguito agli ultimi terremoti: "L'Ingv offre un contributo fondamentale per la nostra sicurezza collettiva, la vostra attività è talmente preziosa che non può essere precaria".(Di mercoledì 24 gennaio 2018)