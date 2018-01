Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita all’INGV : “Siamo sentinelle attente del respiro della terra” : 1/7 LaPresse/Ufficio Stampa Quirinale/Francesco Ammendola ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita all’INGV : “Siamo sentinelle attente del respiro della terra” : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha accolto nella sua sede romana il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita per la prima volta nella storia dell’Ente. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento ha espresso apprezzamento e riconoscenza per le attività dell’Istituto e ha ringraziato coloro che vi operano e coloro che lo guidano: ricercatori, tecnologi, tecnici, ...

Mattarella all'Invg : no lavoro precario : 13.40 L'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia è un esempio di "eccellenza" della ricerca italiana nel mondo e merita gratitudine per l'opera di conoscenza, divulgazione e prevenzione dei disastri naturali. Così Mattarella, visitando la sede romana dell'istituto. Riferendosi ai 200 ricercatori precari, che sono stati fondamentali nel lavoro che è seguito agli ultimi terremoti: "L'Ingv offre un contributo fondamentale per la nostra ...

Il presidente Mattarella alle Grotte di Castellana a ottant'anni dalla scoperta : Visita istituzionale a sessanta metri di profondità alle caratteristiche cavità di origine carsica scoperte il 23 gennaio del 1938 da Franco Anelli. Il figlio...

Sergio Mattarella non dà la sua benedizione alla candidatura di Paolo Gentiloni : Dopo settimane di dubbi e sospetti Paolo Gentiloni ha sciolto le riserve e sul suo profilo Facebook ha annunciato di aver deciso di candidarsi : lo farà per la Camera a Roma, nel collegio uno. Un ...

Sergio Mattarella nomina un nuovo senatore a vita sopravvissuto all'olocausto : ... "Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita all’INGV : Mercoledì 24 gennaio, per la prima volta nella storia dell’ente, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nella sua sede di Roma. L’INGV è uno dei più grandi enti di ricerca europei nell’ambito delle scienze della Terra e, in quanto componente del sistema di Protezione Civile, svolge attività di monitoraggio e sorveglianza sismica, vulcanica e di allerta ...

Mattarella all'Infn - eccellenza del Paese foto : Il futuro dei Laboratori risiede anche nel loro costante impegno per una scienza sempre più aperta, accessibile e senza frontiere, così come viene sostenuta da The New Manhattan Project. Perché la ...

Sergio Mattarella - Presidente della Repubblica - sarà presente alla serata inaugurale della stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania : Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, sarà presente alla serata inaugurale della stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania, che avrà luogo il 16 gennaio a partire dalle ore 20.30. Va in scena “La rondine” di Giacomo Puccini, gioiello della…Continua a leggere →