Mal di gol in Serie A | i bomber non segnano più

Medicina - Certolizumab pegol : la modifica della scheda tecnica un grande passo avanti per le donne colpite da Malattie infiammatorie croniche : UCB annuncia che l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha approvato una modifica della scheda tecnica e del foglio illustrativo di Certolizumab pegol che lo rende il primo anti-TNF che potrebbe essere utilizzato in donne colpite da malattie infiammatorie croniche prima e durante la gravidanza e l’allattamento al seno. «L’approvazione di questa modifica è molto importante per le donne europee che necessitano di opzioni terapeutiche per gestire la ...

Giuseppe Genovesi - addio al medico irregolare dei Malati elettrosensibili : Stamattina l’ultimo saluto, nella sua città natale Civitavecchia. Se n’è andato un pezzo da novanta della medicina ambientale, punto di riferimento per migliaia di malati invisibili, privati del riconoscimento per sindromi altamente invalidanti, tutt’altro che rare come fibromialgia, sensibilità chimica multipla, elettrosensibilità. Giuseppe Genovesi è morto improvvisamente domenica mattina nella sua casa, rientrato in aereo dall’ennesimo ...

Mediaset in Malafede - polemiche mirate su gol di Mertens e l'uscita di insigne - ma ignora il razzismo su Koulibaly e la bottiglietta in ... : Sky si indigna solo per Mautidi? Verona e Cagliari sono passati agli onori della cronaca non solo per gli aiutini alla Juve, ma anche per i buu razzisti a Mautidi. Sky con Ilaria D' Amico capofila si ...

Influenza con tosse - Mal di gola e bronchite : ecco gli efficaci rimedi naturali per combatterli : “Più di sei italiani su dieci (62%) si difendono dall’Influenza, seguendo una dieta adeguata e mangiando gli alimenti giusti per rafforzare l’organismo e prevenire i malanni“. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei risultati dell’indagine condotta sul sito www.coldiretti.it diffusi in occasione dell’iniziativa al mercato degli agricoltori di Campagna amica al Circo Massimo “dove sono stati ...

Ma l'emergenza resta Altri 160 anziani e Malati vittime degli irregolari : Il caso di Rosa non era il solo sul taccuino della Prefettura. Sono più di 160 i casi critici segnalati alle autorità dall'azienda lombarda edilizia residenziale (Aler). Non si tratta di persone che hanno occupato l'abitazione di un'anziana mentre era in ospedale, come per la storia di Rosa raccontata dal Giornale in questi ultimi giorni, ma di delinquenti che non si sono limitati a entrare illegalmente in un alloggio: hanno ...

Certificazioni Fimi per album e singoli : i nuovi traguardi di Zayn Malik - Tiziano Ferro - Fedez - J-Ax e molti altri : Sono state rese note le nuove Certificazioni Fimi per gli album e per i singoli più venduti del momento. Tra nuove e vecchie uscite discografiche, tanti sono gli artisti italiani ed internazionali che oggi - lunedì 15 gennaio - festeggiano con un disco d'oro o di platino. Dusk Till Dawn di Sia e Zayn Malik raggiunge il doppio disco di platino insieme a What Lovers Do dei Maroon 5 e Sza. Fronte Maroon 5, disco di platino anche a She Will Be ...

Roma - silenzio social per Nainggolan : il Ninja alle Maldive senza Twitter e Instagram : È quello che si è imposto Radja Nainggolan durante la settimana di ferie, dopo il video scandalo girato la notte di Capodanno pubblicato su Instagram che ha fatto il giro del mondo e gli è costato la ...

Scoperto meccanismo che regola memoria cellule contro Malattie : Roma, 12 gen. (askanews) Il sistema immunitario rappresenta una componente fondamentale del nostro organismo: ci protegge sia contro le aggressioni esterne, come batteri e virus, sia contro le cellule ...

Giulia Gregorig ESCE OGGI ANIMal Il nuovo singolo della cantautrice friulana : ... nuovo estratto dal fortunato album di debutto "Making and Unmaking" (Root Feelings Record) e disponibile su tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming . Il brano arriva dopo il ...

Singoli e album più venduti in Italia nel 2017 da Riki a Tiziano Ferro - ErMal Meta e Gabbani : Qualche sorpresa c'è tra Singoli e album più venduti in Italia nel 2017. Dopo la vetta tutta internazionale di Ed Sheeran, al primo posto tra gli album più venduti dell'anno con Divide, il podio continua con due posizioni Italiane. Al secondo posto c'è Comunisti col Rolex di Fedez e J-Ax e al terzo posto Perdo le parole di Riki, Riccardo Marcuzzo. Le migliori di MinaCelentano e poi Ghali con album sono al quarto e al quinto posto. Sesto ...

Nba - magico Steph e Golden State decolla. Maledizione Clippers : si ferma Griffin : Uno strepitoso Stephen Curry guida i Warriors alla vittoria per 121-105 sul parquet dei Clippers. Il 2 volte MVP fa capire sin dall'avvio di essere in serata magica: 17 punti nei primi 8', 29 alla ...

Maltempo Golfo di Napoli : interrotti i collegamenti per Capri : Le forti raffiche di vento di ponente e il mare agitato nel Golfo di Napoli hanno comportato oggi l’interruzione di tutte le corse di linea tra Napoli e Capri. Fermi sia aliscafi che traghetti. La navigazione riprenderà non appena l’intensità del vento diminuirà. L'articolo Maltempo Golfo di Napoli: interrotti i collegamenti per Capri sembra essere il primo su Meteo Web.