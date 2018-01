L' uomo sul treno | un thriller moderno ed efficace

L’uomo sul treno - mistero e azione ad alta velocità : Questa volta è sul treno Liam Neeson, in una sorta di lenta disintossicazione dal cinema d’azione over 50 che ha contribuito a creare 10 anni fa con Io vi troverò. Una “sorta” di disintossicazione perché in realtà il suo padre di famiglia, assicuratore con molto da perdere e una sfida terribile da affrontare nel viaggio in treno verso casa, ha un passato come agente di polizia. È una persona comune ma solo fino ad un certo punto e ...