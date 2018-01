Luigi Di Maio | Vittorio Sgarbi ha un piano diabolico per ridicolizzarlo il 4 marzo

Luigi Di Maio - M5s e la clamorosa tentazione : governo con la Lega di Salvini : Sul tavolo di Luigi Di Maio è arrivato un sondaggio che sconvolge i piani del Movimento 5 Stelle . La tentazione è forte: allearsi, dopo il voto, con la Lega di Matteo Salvini . 'Dobbiamo essere ...

Luigi Di Maio - il candidato che imbarazza il M5s : Gedorem Andreatta - l'uomo che si arricchisce sui migranti : Ogni volta che spunta il nome dell'imprenditore Gedorem Andreatta , per il Movimento Cinque Stelle c'è sempre un motivo per provare imbarazzo. L'ultimo è averlo scelto come candidato nella lista ...

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio - programma e candidati : "Grillo resta una parte fondamentale" : Villaggio Rousseau, M5s: terza e ultima giornata di lavori a Pescara. Luigi Di Maio presenta candidati e programma, 'Beppe Grillo sempre con noi'.

Luigi Di Maio annuncia i big nelle liste M5S : "Attori - militari e imprenditori nei collegi uninominali". La giornalista Milena Gabanelli dice no : Nomi "dal mondo delle forze armate, dell'imprenditoria, attori impegnati sui temi sociali". Sono questi i candidati che si presenteranno con il Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali. Lo ha anticipato il candidato premier, Luigi Di Maio, senza però fare nomi, in collegamento con Radio 105 Matrix. Riferendosi agli avversari politici, ed in particolare al Pd, Di Maio ha detto: "Questi nomi, credo, non li faranno stare sereni".Chi non si ...

Luigi Di Maio fa calare il gelo : 'Ecco il mio film preferito' : ... ma 'io invece sono orgoglioso del mio passato', che lo accomuna a 'tanti giovani che provano a portare avanti la loro vita nonostante la politica e le difficoltà che ci ha creato', afferma.

M5s - 20 punti in 4 minuti. La nostra sintesi della presentazione del programma di Luigi Di Maio a Pescara : “A Pescara presenteremo il programma di governo con tutte le coperture economiche”, aveva detto Luigi Di Maio lo scorso martedì nello studio televisivo di La7, durante la trasmissione condotta da Giovanni Floris Di Martedì. E in effetti il candidato presidente del Consiglio M5s ha chiuso la tre giorni di formazione a Pescara lanciando i 20 punti “per la qualità della vita”. Salito sul palco dell’ex Aurum, dopo aver ...

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio - programma e candidati : “Grillo resta una parte fondamentale” : Villaggio Rousseau, M5s: terza e ultima giornata di lavori a Pescara. Luigi Di Maio presenta candidati e programma, "Beppe Grillo sempre con noi. Via l'Irap alle PMI"(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:10:00 GMT)

Paolo Gentiloni sbertuccia Luigi Di Maio : 'Non andrà mai al governo - non sono affatto spaventato' : Contro Luigi Di Maio , scende in campo Paolo Gentiloni . Il premier infatti afferma che non vi è alcuna possibilità che il M5s arrivi a guidare il governo. Lo dice in un'intervista a Il Foglio , in ...

Luigi Di Maio - il presidente dell'Accademia della crusca lo ridicolizza : 'Cosa c'è dietro al suo congiuntivo sbagliato' : Claudio Marazzini è il presidente dell'Accademia della crusca, il 'custode' della lingua italiana. Una lingua italiana che, spiega in un'intervista a La Stampa , viene di fatto uccisa dalla campagna ...

I nuovi candidati M5S sono profondamente diversi da quelli del 2013 : tutti dietro a Luigi Di Maio - guardano a sinistra più che alla Lega : Il tempo si assottiglia, mancava poco all'annuncio dei candidati ufficiali: "Aspettiamo che Di Maio dica chi ha vinto". sono le 12, è il momento della pausa caffè tra una lezione e l'altra. Nelle enormi stanze della Fabbrica delle idee di Pescara, mai così piene come oggi, c'è un popolo grillino, quasi mille e quattrocento persone secondo gli organizzatori, in attesa del giudizio, del responso che sarà ...

M5s - Luigi Di Maio in diretta dal ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara. Attesa per l’annuncio dei candidati per il Parlamento : Luigi Di Maio in diretta dalla tre giorni del Villaggio Rousseau organizzato dal M5s a Pescara L'articolo M5s, Luigi Di Maio in diretta dal ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara. Attesa per l’annuncio dei candidati per il Parlamento proviene da Il Fatto Quotidiano.

Luigi Di Maio - la rottura definitiva con Beppe Grillo : il retroscena sul garante che fa saltare il Movimento : Anche uno come Luigi Di Maio arriva a capire che a meno di due mesi dalla data del voto non è il caso di far scoppiare polemiche interne al Movimento Cinque Stelle. Figuriamoci poi se lo scontro è con ...

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio svela oggi i candidati : ecco i 20 punti per le 'alleanze' post Elezioni : Villaggio Rousseau Pescara, M5s: candidati e squadra di governo. Le parole di Davide Casaleggio, l'attesa per i listini e le parole di Di Maio.