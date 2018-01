: Lo straordinario salto di una larva in slow motion - ritwittalo : Lo straordinario salto di una larva in slow motion - Asgard_Hydra : Lo straordinario salto di una larva in slow motion - _bufale_ : Lo straordinario salto di una larva in slow motion - scoopscoop6 : Lo straordinario salto di una larva in slow motion - micheleiurillo : Lo straordinario salto di una larva in slow motion -

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) L’invertebrato che vedete in questo video, realizzato da un gruppo di ricercatori della Duke University, è in grado raggiungere con un soloquote pari anche a trenta volte la sua lunghezza. L’equivalente, per l’essere umano, dell’altezza di una sessantina di metri. Per riuscirci l’animale, che è ladi un piccolissimo insetto, si appallottola, forza tutti i liquidi nell’estremità più bassa del corpo e poi sfrutta la propulsione per spiccare il, alla straordinaria velocità di un metro al secondo. Le sue doti atletiche non sono certo paragonabili a quelle straordinarie della pulce (anche 200 volte la propria lunghezza), ma c’è un dettaglio da considerare: la, a differenza della pulce, non è nemmeno dotata di zampe. Ti è piaciuto? Allora leggiti queste cinque bufale sugli insetti. (Science) Lodi unain...