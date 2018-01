LO SHOW DI DI NICOLA GIOSUÈ AL JAYSON IRISH PUB EMOZIONI E ATMOSFERE DEL PASSATO IN

Nicola e Jara/ Uomini e Donne - la storia d'amore continua anche dopo l'addio allo SHOW ? La verità : Nicola e Jara , protagonisti del trono over di Uomini e Donne , annunciano di voler lasciare il programma per vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:20:00 GMT)

90 Special - mercoledì 17 gennaio su Italia 1 il nuovo SHOW di Nicola Savino : Questa sera in diretta in prima serata su Italia 1 appuntamento con 90 Special , il nuovo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio.

90 Special : al via lo SHOW di Nicola Savino. Ci saranno anche Malgioglio e Cucuzza : Il cast di 90 Special Dopo un po’ di clamore arriva 90 Special, lo show in prima serata su Italia 1 condotto da Nicola Savino che celebra gli anni ‘90 ripercorrendo musica, film, oggetti e mode che hanno reso indimenticabile quel decennio. Il programma partirà mercoledì 17 gennaio e sarà in diretta. Un viaggio nei ricordi che Savino non compirà da solo: sarà infatti affiancato da Katia Follesa, Ivana Mrazova e da una schiera di ...