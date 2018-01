L' isola dei famosi | parole grosse tra la Capriotti e la Mancini | ecco perchè

isola dei Famosi 13 : Belen Rodriguez mostra il suo interesse con un gesto Video : Lunedì 22 gennaio è andata in onda la prima puntata dell'edizione vip dell'#Isola dei Famosi. La conduttrice del talk show è l'energica Alessia Marcuzzi. L'inviato di quest'Isola è una persona amata e apprezzata tantissimo dal pubblico: #Stefano De Martino. Il ballerino di amici si è tuffato in questa bellissima esperienza, mettendo in pausa Amici di Maria De Filippi. In molti hanno pensato che quest'esperienza possa far bene al napoletano per ...

L'isola dei Famosi non andrà più in onda di lunedì : rivoluzione nel palinsesto : Grandi novità in arrivo dopo la prima puntata dell' Isola dei Famosi 2018 . Il reality targato Canale 5 , per una decisione di Mediaset, non verrà trasmesso il prossimo lunedì . Sono rimandati quindi ...

Francesca Cipriani/ "Seno scoppiato o attacco di panico" : l'attacco a Mattino 5 (isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani, dall'attacco di panico per il tuffo dall'elicottero alle dure critiche di Karina Cascella che non crede al malato e la giudica solo un'attrice (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:16:00 GMT)

isola dei Famosi - Monte : Paola è interessante. Di Benedetto : Vedo come mi guarda : L'Isola dei Famosi è iniziata soltanto da due giorni, ma sta già regalando parecchie emozioni, sotto diversi punti di vista.come avevamo anticipato prima della messa in onda del programma, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto è nato un certo feeling. E il daytime trasmesso ieri pomeriggio lo ha confermato. Inizialmente, infatti, Paola sembrava avere puntato Marco Ferri, ma qualcosa nelle ultime ore è cambiato e l'ex Madre Natura di ...

Stefano De Martino - frecciatina a Belen durante la diretta dell'isola dei Famosi : Stefano De Martino inviato dell' Isola dei Famosi , tra addominali da urlo e battute , il ballerino per molti ha superato la prova conduzione, per altri non sarebbe abbastanza spigliato per sostenere ...

isola dei famosi - lite tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti : 'Cafona e maleducata' : 'Sei una cafona! Non si reagisce così urlando come se fossi una fruttivendola'. Volano parole pesanti all' Isola dei famosi tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti : ecco cosa è successo tra le due ...

isola dei Famosi – Che sorpresa - la sexy Elena Morali pronta a diventare una nuova concorrente [FOTO] : 1/29 Foto Instagram ...

isola dei Famosi 2018 : pazza Isola tra cupido - il giullare e la svampita Video : L'#Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha debuttato ieri in tv ed è stato subito un successo di pubblico, un vero e proprio boom in termini di ascolti. Ecco i top e i flop delle prime ore di Isola [Video]. Gossip, Francesco Monte e Paola Di Benedetto: cupido li ha colpiti, prima notte insieme e primi segni d'intesa #Francesco Monte, favoritissimo per la vittoria finale, ha ben iniziato il suo percorso ...

Romanzo Famigliare viene sconfitto dall’isola dei Famosi Video : Ieri è l’ennesima battaglia a colpi di share tra le due rivali di sempre: Rai 1 e Canale 5. Nella serata di ieri la Rai ha mandato in onda, come di regola, il suo cavallo di battaglia che, puntata dopo puntata, ha conquistato tanti telespettatori: #Romanzo Famigliare. La rete avversaria invece ha dato il via all’Isola dei Famosi, [Video] condotto dalla bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. Buona la prima per l’Isola dei Famosi Ieri Canale 5 ...

L'isola dei Famosi - Francesco Monte dimentica Cecilia con Paola : video Video : I bookmaker lo indicano come favorito dell’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. #Francesco Monte si è calato con entusiasmo nella nuova sfida. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voglia di voltare pagina dopo la brusca interruzione della relazione con Cecilia Rodriguez [Video] al termine di un faccia a faccia in diretta tv nella casa del GF VIP. Un fulmine a ciel sereno per il tarantino che in più di una circostanza aveva manifestato la volonta' ...

L’isola dei Famosi - cambia programmazione – Ecco da quando : L’isola dei Famosi cambierà giorno di programmazione. Il reality, iniziato il 22 gennaio, non sarà più trasmesso di lunedì, ma questa variazione non sarà immediata: avverrà tra qualche settimana. Vediamo quando e perchè. L’isola dei Famosi: il motivo del cambio di programmazione Il reality di Canale 5 è cominciato solo da qualche giorno e già si parla di cambio di programmazione. Perchè? Solitamente si prende questa decisione a causa ...

