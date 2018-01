L' isola dei famosi | parole grosse tra la Capriotti e la Mancini | ecco perchè

: RT @grandineleonora: Andrei all'isola dei famosi solo per dimagrire - zaynlikeaking : RT @grandineleonora: Andrei all'isola dei famosi solo per dimagrire - lovelymartina23 : RT @ssarasivo: Riassunto puntata Isola dei Famosi: #GiucasCasella #cracker #isola giucas #isoladeifamosi - clarabobbo : Non vedo l'ora di guardare l'isola dei famosi sorseggiando cioccolata calda fatta in casa con la mia amichetta @10mirco :( <3 - Stasera_in_TV : LA 5: (00:20) L'isola dei Famosi Extended Edition (Reality) #StaseraInTV 24/01/2018 #SecondaSerata @social_mediaset #La5 - stylinscloud : RT @Droghiera: Sto provando ad immaginare se Zayn partecipasse come concorrente all’Isola dei Famosi -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Secondo le ultime indiscrezioni, a pochi giorni dall'inizio dell'edizione 2018 dell'deiVIDEO, il reality show di Canale 5 condotto dalla romana #Alessia Marcuzzi, è stato svelato durante il daytime il motivo per cui Alessiae Ceciliaavrebbero avuto una forte litigata all'interno della villetta che li ospitava in attesa di approvare sull'dell'America centrale. A scatenare la lite sarebbe stata una sigaretta, anche se tra le due donne non scorre buon sangue gia' da tempo, però al momento non si sanno i motivi precisi di quest'antipatia reciproca che c'è sempre stata tra le due. Ceciliavs Alessia: colpa delle sigarette in bagno Dunque, tutto sarebbe nato all'interno della villetta in cui i naufraghi erano ospiti in attesa della prima puntata andata in onda lunedì sera. Infatti, il mattino seguente al loro arrivo in ...