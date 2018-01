L' Isola dei Famosi 2018 | l' ex tronista e Paola si sono baciati?

STEFANIA NOBILE INSULTA NADIA RINALDI/ Video - "Sacco di m*rda!" : Manuela Villa insorge (Isola dei Famosi 2018) : STEFANIA NOBILE, figlia di Wanna Marchi, ha offeso NADIA RINALDI, concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, reality show in onda sulle reti Mediaset.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 20:02:00 GMT)

L'Isola dei famosi : parole grosse tra la Capriotti e la Mancini - ecco perchè Video : Secondo le ultime indiscrezioni, a pochi giorni dall'inizio dell'edizione 2018 delL'isola dei famosi [Video], il reality show di Canale 5 condotto dalla romana #Alessia Marcuzzi, è stato svelato durante il daytime il motivo per cui Alessia Mancini e Cecilia Capriotti avrebbero avuto una forte litigata all'interno della villetta che li ospitava in attesa di approvare sulL'isola dell'America centrale. A scatenare la lite sarebbe stata una ...

GIUCAS CASELLA/ Video - il mentalista azzanna un polpo vivo (Isola dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA, concorrente de L'Isola dei Famosi 13, ha azzannato un polpo vivo appena pescato con la collaborazione di Chiara Nasti e di Gaspare. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 19:05:00 GMT)

Francesca Cipriani/ Cristiano Malgioglio : "L'attacco di panico? Tutto finto!" (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani, dall'attacco di panico per il tuffo dall'elicottero alle dure critiche di Karina Cascella che non crede al malato e la giudica solo un'attrice (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Isola dei Famosi - la Henger umilia Monte : "Capisco perché Cecilia ha preferito un altro" : Sono ore difficili queste sull' Isola dei Famosi , tra Eva Henger e Francesco Monte tira un'aria bassissima. Dopo l'intervento della figlia della Henger a Pomeriggio Cinque, nel quale ha spiegato che ...

Isola dei Famosi 2018 - giorno 2. Eva Henger contro Francesco Monte : «Cornuto? Se l’è meritato. Comincio a capire perché Cecilia ha scelto un altro» : Eva Henger All’Isola dei Famosi 2018 non si perde tempo, sia sull’Isola del Mejor che sull’Isola del Peor. Tra pescate più o meno fortunate, c’è chi non risparmia velenose accuse. Eva Henger e Chiara Nasti hanno da ridire sul comportamento di Francesco Monte; in particolare, l’ex star a luci rosse dice di stare dalla parte di Cecilia Rodriguez che l’ha lasciato. Isola dei Famosi 2018, giorno 2 | Isola del ...

Isola dei Famosi 2018 : volano insulti tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti : Parole grosse tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti le due si scontrano a causa di una sigaretta di troppo.

Isola dei Famosi - è nata una nuova coppia? Bianca e Filippo sempre più complici : Sull' Isola dei Famosi stanno nascendo (forse) i primi 'amori', dopo Francesco Monte e Paola Di Benedetto , anche Filippo Nardi e Bianca Atzei sembrano essere molto complici. A svelarlo in esclusiva è ...

Scoppia la lite all'Isola dei Famosi : due naufraghe ai ferri corti : La nuova edizione dell'Isola dei Famosi ha, finalmente, riaperto i battenti. La prima puntata, andata in onda lunedì 22 gennaio 2018, si è rivelata fervida di eventi, da cui si sono evinte anche le prime alleanze e i primi dissapori tra i vari naufraghi. Prima di fare il loro ingresso trionfale sulle meravigliose spiagge honduregne, i naufraghi hanno trascorso una settimana in hotel dove hanno avuto la possibilità di conoscere gli altri compagni ...

Di Benedetto-Monti C'è già il primo flirt all'Isola dei Famosi? : Prime manovre di avvicinamento tra Paola Di Benedetto e l'ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte . Chi aveva scommesso su di loro come prima, possibile coppia sotto il sole ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto solo un flirt?/ Foto - Isola dei Famosi 2018 : nuovi avvicinamenti! : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, solo un flirt? Sull'Isola dei Famosi 2018, scoppia il gossip dopo gli incontri notturni tra l'ex tronista e la splendida modella.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:30:00 GMT)

Chi è Craig Warwick? Biografia - età e vita privata del concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 : Chi è Craig Warwick? Il concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ci darà grandi soddisfazioni: è un sensitivo, dice di poter parlare con gli angeli e ha già parlato degli angeli che accompagnano i suoi colleghi naufraghi, vi diremo presto cosa ha detto. Di sicuro è fra i concorrenti che più di tutti attirano la curiosità del pubblico: chi è, di dove è, cosa fa nella vita e quanti anni ha il sensitivo dell'Isola 2018? In questo speciale con ...

"Meraviglie - la penIsola dei tesori" - le anticipazioni della quarta puntata : Con Castel del Monte e Alberobello in Puglia, gli etruschi tra Cerveteri e Tarquinia e le ville palladiane in Veneto si conclude il viaggio di Alberto...

Isola dei Famosi 2018 : Elena Morali sarà la nuova concorrente “fantasma” del reality : All’Isola dei Famosi 2018 arriva una nuova concorrente “fantasma” che cercherà di sopravvivere sull’Isola rubando agli altri naufraghi. Chi sarà la fortunata? La scelta è ricaduta su Elena Morali, già conosciuta in altri reality: La Pupa e il Secchione, e spesso ospite di Barbara D’Urso. Elena Morali concorrente “fantasma” dell’Isola dei Famosi 2018 Come preannunciato da Alessia Marcuzzi in conferenza stampa e ufficializzato nella prima ...