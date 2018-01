L'ira di Razzi contro Berlusconi: 'Non mi ricandida? Non lo voglio più vedere' (Di mercoledì 24 gennaio 2018) "Forza Italia non mi ricandida? Lo apprendo dai giornali, non ne so niente. Io inadatto? Di inadatti ce ne sono centinaia, ve lo dice il sottoscritto. Centinaia che non fanno un cazzo dalla mattina ... Leggi la notizia su huffingtonpost (Di mercoledì 24 gennaio 2018) "Forza Italia non mi? Lo apprendo dai giornali, non ne so niente. Io inadatto? Di inadatti ce ne sono centinaia, ve lo dice il sottoscritto. Centinaia che non fanno un cazzo dalla mattina ...

L'ira di Antonio Razzi contro Berlusconi : "Non mi ricandida? Non lo voglio più vedere" : "Forza Italia non mi ricandida? Lo apprendo dai giornali, non ne so niente. Io inadatto? Di inadatti ce ne sono centinaia, ve lo dice il sottoscritto. Centinaia che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Io sono lì sempre al lavoro". Commenta così Antonio Razzi, senatore di Forza Italia su Radio 24 la notizia che probabilmente sarà escluso dalle candidature con il partito di Silvio Berlusconi. Riguardo alle scelte di ... : "Forza Italia non miLo apprendo dai giornali, non ne so niente. Io inadatto? Di inadatti ce ne sono centinaia, ve lo dice il sottoscritto. Centinaia che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Io sono lì sempre al lavoro". Commenta così, senatore di Forza Italia su Radio 24 la notizia che probabilmente sarà escluso dalle candidature con il partito di Silvio. Riguardo alle scelte di ...

Mediaset in malafede - polemiche mirate su gol di Mertens e l'uscita di insigne - ma ignora il razzismo su Koulibaly e la bottiglietta in ... : Sky si indigna solo per Mautidi? Verona e Cagliari sono passati agli onori della cronaca non solo per gli aiutini alla Juve, ma anche per i buu razzisti a Mautidi. Sky con Ilaria D' Amico capofila si ... : Sky si indigna solo per Mautidi? Verona e Cagliari sono passati agli onori della cronaca non solo per gli aiutini alla Juve, ma anche per i buu razzisti a Mautidi. Sky con Ilaria D' Amico capofila si ...

Rosati (LeU) : Fontana è un razzista - deve ritirare la candidatura : Roma, 15 gen. (askanews) 'Il centrodestra ha presentato questo candidato facendolo passare per moderato, ma le prime uscite che ha fatto sono intrise del peggior razzismo leghista'. Lo ha detto Onorio ... : Roma, 15 gen. (askanews) 'Il centrodestra ha presentato questo candidato facendolo passare per moderato, ma le prime uscite che ha fatto sono intrise del peggior razzismo leghista'. Lo ha detto Onorio ...

Razzi di Israele contro una base iraniana a sud di Damasco : Gli aerei da guerra israeliani hanno colpito una base militare che l'Iran sta costruendo vicino alla capitale siriana di Damasco, secondo quanto riferito dal quotidiano Haaretz da fonti di informazione pro-Assad sabato mattina presto. Il sistema di difesa aerea della Siria ha sparato missili contro gli aerei israeliani, secondo quanto riferito da Sky News Arabia. Il governo siriano deve ancora commentare le relazioni.Secondo l'Osservatorio ... : Gli aerei da guerra israeliani hanno colpito unamilitare che l'Iran sta costruendo vicino alla capitale siriana di, secondo quanto riferito dal quotidiano Haaretz da fonti di informazione pro-Assad sabato mattina presto. Il sistema di difesa aerea della Siria ha sparato missiligli aerei israeliani, secondo quanto riferito da Sky News Arabia. Il governo siriano deve ancora commentare le relazioni.Secondo l'Osservatorio ...

Razzi : dirò a Siffredi di girare un porno per la Pace tra Usa e Corea : Il mondo ha bisogno di Pace, non di guerra. Se sarei pronto a girare un film porno per la Pace tra Stati Uniti e Corea? Come direbbe Crozza, questo non credo. Però potrei chiamare il mio paesano, ... : Il mondo ha bisogno di, non di guerra. Se sarei pronto aun filmper latra Stati Uniti e? Come direbbe Crozza, questo non credo. Però potrei chiamare il mio paesano, ...

Razzi : “Dirò a Siffredi di girare un porno per la pace tra Usa e Corea. Molestie? Con case chiuse non sarebbe successo” : “I rapporti tra Trump e Kim Jong-un? Io sono pronto a parlare con entrambi. girare un film porno per la pace tra Usa e Nord Corea? Come direbbe Crozza, questo non credo. Però potrei chiamare il mio compaesano Rocco Siffredi. Lui potrebbe farlo. Checché se ne dica, l’amore vince sempre”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, che non manca di ... : “I rapporti tra Trump e Kim Jong-un? Io sono pronto a parlare con entrambi.un filmper latra Usa e Nord Corea? Come direbbe Crozza, questo non credo. Però potrei chiamare il mio compaesano Rocco. Lui potrebbe farlo. Checché se ne dica, l’amore vince sempre”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal senatore di Forza Italia, Antonio, che non manca di ...

“Perché studi? Tanto finirai sulla strada” : individuato l’uomo degli insulti razzisti : È stato individuato l’uomo che su un autobus della linea 63 avrebbe aggredito e insultato una ragazzina di colore, promessa del basket torinese. l’uomo, secondo il racconto della ragazzina e la denuncia dell’allenatore della squadra, l’avrebbe offesa apostrofata con insulti razzisti: «È inutile che vai a scuola, Tanto finisci in strada. Tornatene ... : È statoche su un autobus della linea 63 avrebbe aggredito e insultato una ragazzina di colore, promessa del basket torinese., secondo il racconto della ragazzina e la denuncia dell’allenatore della squadra, l’avrebbe offesa apostrofata conrazzisti: «È inutile che vai a scuola,finisci in strada. Tornatene ...