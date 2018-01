L’instore tour di Renzo Rubino a febbraio con il repack di Il Gelato dopo il Mare | le

Emma Marrone : ecco tutte le date delL’instore tour di “Essere qui” : Emma annunciato le date dell’instore tour del nuovo album “Essere qui”, in uscita venerdì 26 gennaio (dai un’occhiata cliccando qui alla tracklist). [arc id=”a205bd48-f640-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Proprio da venerdì 26, Emma inizierà l’instore tour da Roma, dove incontrerà i suoi affezionatissimi fan. Apri l’agenda e segnati tutte le date: 26 gennaio – Discoteca Laziale di ROMA (Via Giovanni ...

Le nuove date delL’instore tour di Emma Marrone per l’album Essere qui : tutti gli appuntamenti con i firmacopie : Annunciate le nuove date dell'instore tour di Emma Marrone a supporto dell'album Essere Qui, quinto progetto discografico, in uscita venerdì 26 gennaio. La cantante salentina fa il suo ritorno sulla scena musicale italiana con un nuovo lavoro discografico, dal titolo Essere Qui, atteso questo venerdì 26 gennaio sul mercato per Universal Music. L'album è stato anticipato dal singolo L'isola, accolto con entusiasmo dai fan della cantante ex ...

L’instore tour di Madman per l’album Back Home : gli appuntamenti firmacopie di febbraio : L'instore tour di Madman inizia il prossimo 2 febbraio, nel giorno dell'uscita del nuovo album, Back Home. Il cantante pubblica il nuovo lavoro dopo il grande successo del singolo Trapano, certificato Oro da Fimi/GfK Italia un mese dopo la sua uscita. Trapano risale al mese di novembre 2017 e il 2 febbraio 2018 Madman rilascerà l'album di inediti con Tanta Roba Label / Universal Music Italia. Lo presenterà attraverso una serie di ...

Nuovi appuntamenti con L’instore tour dei Maneskin : gli ultimi firmacopie prima dei concerti nei club italiani : Prosegue con Nuovi appuntamenti l'instore tour dei Maneskin, a supporto dell'EP Chosen pubblicato a seguito di X Factor 11. La band sarà impegnata in nuove date di firmacopie, prima di iniziare le prove in vista del tour nei club italiani. Alle date precedentemente annunciate, si aggiungono appuntamenti a partire dal 25 gennaio, quando la band incontrerà i fan al centro commerciale Orio Center di Orio al Serio a Bergamo, il 26 gennaio al Vale ...

L’instore tour di Mr.Rain per Butterfly Effect - il nuovo album anticipato dal singolo Ipernova : L'instore tour di Mr.Rain per Butterfly Effect inizia il 26 gennaio da Verona (ore 15.00) e Brescia (ore 18.00) per chiudersi a Palermo il 4 febbraio prossimo dopo una serie di eventi firmacopie in tutta la penisola. Butterfly Effect è il titolo del nuovo progetto discografico di Mr.Rain e sarà disponibile dal 26 gennaio in tutti i negozi e in digitale con Warner Music. Il “poeta” del rap italiano vanta all'attivo già 2 dischi di Platino per ...

L’instore tour dei Maneskin per Chosen e Che tempo che fa : tutti gli appuntamenti del gruppo : L'instore tour dei Maneskin continua l'11 gennaio con un appuntamento in programma a Torino presso il negozio La Feltrinelli. Dopo gli eventi insieme ai finalisti di X Factor Italia, undicesima edizione, la band rivelazione del programma intraprenderà un instore tour proprio che la vedrà firmare le copie dell'album d'esordio, Chosen, in alcuni dei principali negozi di musica della penisola. Dopo la prima tappa di Torino, i Maneskin ...

L’instore tour di Giorgia per Oronero Live : gli appuntamenti firmacopie a Milano e Roma : A pochi giorni dall'uscita di Oronero Live, sono stati annunciati oggi gli appuntamenti per l'instore tour di Giorgia. Il nuovo album, una riedizione molto speciale del precedente disco Oronero, è in arrivo sul mercato discografico il 19 gennaio 2018. L'instore tour di Giorgia prevede al momento due appuntamenti, uno a Milano e uno a Roma. Giorgia sarà alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano il 19 gennaio 2018, giorno di uscita del nuovo ...

Ufficiale L’instore tour di Francesca Michielin - al via il 12 gennaio da Milano : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour di Francesca Michielin è finalmente Ufficiale. Le date concepite per la presentazione degli eventi firma copie per il nuovo disco sono state annunciate, con la prima della serie prevista per il 12 gennaio a Milano. Queste sembrano essere le prime date per la presentazione di 2640, nuovo disco che l'artista rilascerà il 12 gennaio prossimo. Dal disco, di cui si conoscono già le tracce, Francesca Michielin ha già estratto ...

Svelate le prime date delL’instore tour di Andreas Muller per I sogni non sono nuvole : Le prime date dell'instore tour di Andreas Muller sono ufficiali. Dopo le numerose richieste dei fan, il ballerino e vincitore di Amici di Maria De Filippi ha finalmente ufficializzato i primi appuntamenti per incontrare i suoi seguaci e firmare le copie del libro che racconta la sua storia. Il primo appuntamento con Andreas Muller è fissato per il 26 novembre, al Centro Commerciale Punta di Ferro di Forlì. A seguire, Andreas Muller sarà al ...

Nuovi appuntamenti con L’instore tour di Cristina D’Avena : le nuove date a novembre e dicembre : Si aggiungono Nuovi appuntamenti all'instore tour di Cristina D'Avena: la cantante emiliana continua la promozione del nuovo album Duets - Tutti cantano Cristina, la raccolta di duetti in 16 sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l'infanzia degli italiani. Agli eventi precedentemente annunciati, si sono aggiunte nuove date ai mesi di novembre e dicembre: l'instore di Cristina D'Avena farà tappa il prossimo 24 novembre a Livorno al ...