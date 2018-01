L' inchiesta del Ft che imbarazza la finanza londinese

Moby Prince - la verità della commissione d’inchiesta : niente nebbia - Capitaneria incapace - “l’opacità” di Stato della Snam : E’ successo “perché c’era la nebbia“. E’ successo perché al comando del Moby Prince “erano distratti“, anzi no: “troppo sicuri di sé”. Fino al fatalismo: è successo per il “destino cinico e baro”, è successo perché certe cose succedono e “bisogna accettarle”. E ancora giù in fondo, fino a sfiorare l’infamia: è successo perché sulla nave “guardavano la partita di pallone in ...

MELONI : * BANCHE : 'FDI PROPONE ISTITUZIONE NUOVA COMMissione d'inchiesta per la separazione delle banche commerciali da quelle d'... : Vogliamo completamente rivoluzionare il sistema del credito italiano e fare in modo che le banche tornino a fare il loro lavoro: sostenere l'economia e aiutare le famiglie e le imprese. Basta truffe ...

inchiesta sui fatti di Piazza San Carlo - avviso di garanzia al portavoce della sindaca Appendino : L'ambito, secondo le prime informazioni, è quello di un'Inchiesta collegata ai fatti di Piazza San Carlo e, in particolare, all'organizzazione di una proiezione su maxi schermo della finalissima di Champions League, il 3 giugno, al Parco Dora.

Tonelli sotto inchiesta : "Sciopero della fame" : ... Gianni Tonelli, 'per aver accusato', come si legge nel documento di notifica, 'il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, di fare politica ...

Tonelli sotto inchiesta : Sciopero della fame : La questura di Bologna ha aperto un'inchiesta disciplinare a carico del segretario generale del Sap (Sindacato autonomo di Polizia), Gianni Tonelli, «per aver accusato», come si legge nel documento di notifica, «il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, di fare politica effettuando propaganda elettorale dall'alto dello scranno di una simile ...

EMANUELE SCIERI/ Le conclusioni dell'inchiesta : "Non fu suicidio" (Chi l'ha visto?) : EMANUELE SCIERI, il caso a Chi l'ha visto: nella puntata del 18 gennaio le conclusioni dell'inchiesta sulla morte del parà a Pisa: "Non fu sucidio"(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 22:02:00 GMT)

Denis Bergamini - c’è un terzo indagato nell’inchiesta per omicidio : un familiare della Internò - l’ex fidanzata del calciatore : Isabella Internò e Raffaele Pisano non hanno agito da soli. È questa l’ipotesi emersa dalle indagini sulla morte di Denis Bergamini, il giocatore del Cosenza il cui cadavere fu trovato il 18 novembre 1989 sulla statale Jonica, nei pressi di Roseto Capo Spulico. Il caso è stato riaperto 9 mesi fa dal procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla, con l’iscrizione nel registro degli indagati della ex fidanzata del calciatore e ...

sospetti sulla vendita del milan ai cinesi-nuova smentita sull'inchiesta - il club minaccia querele - Media e Tv : I legali del Diavolo sanno perfettamente, e per scienza diretta, che sul tavolo di Greco e del suo aggiunto Fabio De Pasquale qualcosa sul milan c' è: se non altro perché a formare quel carteggio ...

inchiesta Consip - il generale Del Sette : "Mi pesa lasciare l'Arma. Non ho mai rivelato nulla sulle inchieste" : Riguarda anche il comandante della Legione Toscana dei carabinieri, Emanuele Saltalamacchia, e il ministro dello Sport, Luca Lotti. Avrebbero avvertito i vertici Consip dell'Inchiesta. Le pesa ...

Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin è indagato per concorso in omicidio colposo nell’inchiesta sull’alluvione dello scorso settembre : Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin è indagato per concorso in omicidio colposo nell’inchiesta sull’alluvione dello scorso settembre. Lo ha scritto lui stesso in un post su Facebook spiegando di averlo saputo dai pubblici ministeri che lo hanno interrogato. Nell’alluvione The post Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin è indagato per concorso in omicidio colposo nell’inchiesta sull’alluvione dello scorso settembre ...

Il sindaco M5S di Livorno - Filippo Nogarin - indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'alluvione del 10 settembre : Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, è indagato per concorso in omicidio colposo nell'inchiesta sull'alluvione del 10 settembre scorso che colpì la città è in cui persero la vita otto persone. Ad annunciarlo poco fa lo stesso Nogarin in un post sul suo profilo Facebook."Questa mattina - scrive Nogarin - sono stato interrogato dai pubblici ministeri di Livorno che stanno indagando sull'alluvione del 10 settembre. Mi ...

Rigopiano - quattro i filoni delll'inchiesta ormai terminata : acquisite altre telefonate - 23 gli indagati : Sono 23 gli indagati nell'inchiesta sul disastro dell'Hotel Rigopiano. Tra le accuse più gravi, contenute nelle migliaia di pagine che compongono il fascicolo, quelle di omicidio colposo plurimo e ...

Silvio Berlusconi e la bufala dell'inchiesta sul Milan - Sallusti : 'Cosa so su De Benedetti' : 'Una notizia completamente, totalmente, inequivocabilmente falsa'. Al Giornale non hanno preso bene lo scoop della Stampa , poi smentito dalla Procura di Milano, di una inchiesta per riciclaggio su ...

La fake news dell'inchiesta di riciclaggio nella compravendita del Milan : Nessuna inchiesta su un presunto riciclaggio legato alla compravendita del Milan , inchiesta che l'11 dicembre è stata messa nero su bianco su La Stampa e sul Secolo XIX che hanno parlato di "nuova ...