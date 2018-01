Le prime scimmie clonate al mondo

Le prime scimmie clonate - Zhong Zhong e Hua Hua come la pecora Dolly. Il Vaticano : "Minaccia per il futuro dell'uomo" : I loro musetti sbucano timorosi dietro ad un enorme peluche: qualche istante di incertezza, ed eccoli zompettare vivacemente nell'incubatrice, con gli occhioni curiosi puntati all'obiettivo...

