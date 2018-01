Le prime scimmie clonate al mondo Video

prime due scimmie clonate con la stessa tecnica usata per Dolly : Il risultato, ottenuto in Cina, apre nuovi scenari per la ricerca biomedica. Grazie ai meccanismi di sviluppo identificati sarà possibile studiare meglio ciò che causa molte malattie

Le prime due scimmie clonate come Dolly per ridurre l'uso dei primati in laboratorio : I loro musetti sbucano timorosi dietro ad un enorme peluche: qualche istante di incertezza, ed eccoli zompettare vivacemente nell'incubatrice, con gli occhioni curiosi puntati all'obiettivo della telecamera. Sono Zhong Zhong e Hua Hua, le prime due scimmie al mondo clonate con la tecnica della pecora Dolly. La loro nascita, avvenuta rispettivamente otto e sei settimane fa, è annunciata sulla rivista Cell dai ricercatori dell'Istituto di ...

L'annuncio della Cina : "Ecco le prime scimmie clonate con la tecnica della pecora Dolly" : Da ora meno animali sacrificati in nome della scienza "Questa tecnica consente per la prima volta di generare numerosi esemplari di primati geneticamente omogenei fra loro", spiega Giuliano ...