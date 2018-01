Lavorare di notte potrebbe aumentare il rischio di ammalarsi di cancro

È diabetico e non può Lavorare la notte : guardia giurata sospesa : Antonio Franzè è una guardia giurata di 54 anni che a causa del diabete non può più svolgere il turno di notte e per questo motivo è stato sospeso dal suo compito.L'uomo, a cui non manca molto alla pensione, non prende stipendio da un mese. Quando il medico curante ha diagnosticato che le sue condizioni fisiche erano peggiorate e non poteva più lavorare di notte perché sottoposto a trattamento insulinico, la Sicuritalia, azienda per la ...