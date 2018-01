Laura Pausini | Non è detto | dal 26 gennaio il nuovo singolo e video

Laura Pausini e la sue paure : “Temo sempre di non essere all’altezza” : Laura Pausini si racconta in un’intervista: la paura di deludere il pubblico e quella sensazione di non essere mai all’altezza Successo, fama e affetto del pubblico non hanno permesso a Laura Pausini di liberarsi, in questi anni, delle sue insicurezze. Ma quali sono le cose che oggi fanno più paura alla cantante? E come tenta […] L'articolo Laura Pausini e la sue paure: “Temo sempre di non essere all’altezza” ...

Annunciata la data d’uscita del nuovo album di Laura Pausini : Non è detto anticipa Fatti sentire : La data d'uscita del nuovo album di Laura Pausini è finalmente ufficiale. L'artista tornerà sul mercato discografico il 26 gennaio, con l'uscita di Non è detto, mentre il disco è atteso per il 16 marzo 2018. Nello stesso giorno, sarà rilasciata anche la versione spagnola del nuovo lavoro, come lasciato intendere dai numerosi spoiler delle ultime settimane. La nuova era discografica di Laura Pausini sarà anticipata dal singolo Non è detto, ...

Laura Pausini / Tra passato - ribellione e nuovi progetti : "Sono una brava ragazza - ma resto un po' pazza" : LAURA PAUSINI ha concesso un'intervista a Vanity Fair parlando del suo difficile esordio, nel quale non si sentiva padrona del suo destino. Poi però qualcosa è cambiato...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 08:48:00 GMT)

Il mondo rosa di Laura Pausini - tra una sana follia e l’uscita imminente di Fatti sentire : Laura Pausini si racconta a Vanity Fair a qualche settimana dall'uscita di Fatti sentire, nuovo album che sarà il seguito naturale di Simili. Il disco sarà anticipato dal singolo Non è detto, in uscita il 26 gennaio in radio e in tutte le piattaforme di streaming musicale. Si racconta in tutto il suo essere un po' "pazza", la Pausini, che agli inizi venne addirittura definita zuccherosa da Enrico Mentana. Non facile l'impatto con il ...

Laura Pausini : Testarda come mia nonna : Laura Pausini si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair. La cantante parla della sua carriera e soprattutto del suo modo di affrontare il successo che è arrivato all'improvviso ormai più di 20 anni fa. "L'impatto con il successo era stato devastante. Per molti anni non ero riuscita a essere me stessa. Era tutto gigante e tutto eccessivo, ma io non avevo alcuna voce in capitolo… Mi sentivo una bambolina ...

Laura Pausini : "La follia mi ha salvato la vita. L'ho ereditata da mia nonna : non si radeva dalla morte del marito" : Laura Pausini si racconta a Vanity Fair, che le dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 24 gennaio. Racconta il suo prima e il suo dopo. In mezzo, il momento in cui si è impossessata di quello spirito ribelle e vagamente folle che scorre nel sangue della sua famiglia: "Sono una brava ragazza, ma resto un po' pazza. Siamo un po' matti, noi Pausini, E quella vena di follia mi ha salvato la vita". Dandole la forza di ...

Un dolore sconvolgente per Laura Pausini : 'Addio piccola stellina' Video : Una notizia molto triste ha colpito l'amatissima cantante italiana #Laura Pausini, che tutti conoscono per i suoi successi musicali da tanti anni e per la sua nobilta' d'animo anche nei confronti dei fan, stiamo parlando della sconvolgente morte [Video] di una bambina di appena sei anni. L'Addio di Laura Pausini alla giovanissima fan Giulia Entrando maggiormente nel dettaglio di questa struggente notizia, si tratta della prematura dipartita di ...

Il video di Non è detto di Laura Pausini presto in anteprima su Rai1 : anche Enrico Nigiotti tra gli autori di Fatti sentire : Il video di Non è detto di Laura Pausini presto in anteprima. Il brano è atteso per la rotazione radiofonica a partire dal 26 gennaio, rappresentando l'apripista del nuovo disco, Fatti sentire, di cui ancora non conosciamo la data d'uscita. La clip ufficiale dedicata al brano sarà quindi presentata in anteprima su Rai1, alla conclusione del TG1. Il 26 gennaio è invece previsto l'inizio della rotazione radiofonica del brano che apre la nuova ...

Il messaggio di Laura Pausini per la piccola Giulia : Laura Pausini non ha fatto mancare il suo messaggio pieno di commozione per la scomparsa della piccola Giulia, una fan che fin dalla nascita ha dovuto combattere contro una malattia al cuore. La bimba ...