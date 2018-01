: Corte Ue, Italia inadempiente sulle quote latte - Terra & Gusto - ANSATerraeGusto : Corte Ue, Italia inadempiente sulle quote latte - Terra & Gusto - askanews_ita : Quote latte, Corte di giustizia Ue giudica l'Italia inadempiente - EmanueleAnsel : Quote latte, la Corte Ue: «Italia inadempiente» -

"L'inadempiente sulle quote, in quanto non ha fatto in modo che il prelievo supplementare fosse a carico degli effettivi responsabili della sovrapproduzione tra il 1995 e il 2009" E' quanto ha sentenziato oggi ladieuropea. L'non avrebbe recuperato 1,3 mld di euro dai produttori lattieri per aver superato le quotenel periodo 1995-2009. Ora si dovrà uniformare alla sentenza di Lussemburgo.In caso di inottemperanza, si espone a una nuova causa da parte della Commissione.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)