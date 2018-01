La tecnologia anti-tamper di Denuvo si aggiorna alla versione 5 0

Far Cry 5 userà la tecnologia anti-tamper Denuvo : Tra i titoli più attesi di questo 2018 figura, sicuramente, Far Cry 5, il titolo targato Ubisoft in arrivo a marzo su PS4, Xbox One e PC. Proprio riguardo quest'ultima versione menzionata vi abbiamo già riportato i requisiti di sistema. Oggi Far Cry 5 in versione PC torna sotto i riflettori grazie a una notizia comparsa sulla pagina Steam del titolo, riportata da DSOGaming.Ebbene, Ubisoft ha deciso di affidarsi alla discussa tecnologia ...

tecnologia : trasmissione dati sicura con la comunicazione quantistica satellitare : Il concetto di privacy e di tutela dei dati personali nella società odierna diventa ogni giorno di più un tema delicato che necessita di una soluzione reale e concreta. Con la crescita esponenziale dell’utilizzo di internet e dell’e-commerce è di fondamentale importanza stabilire una rete sicura per la protezione globale dei dati. Nel tradizionale sistema di crittografia a chiave pubblica, chiunque può cifrare un messaggio usando la chiave ...

Google avvia programmi certificati per riempire i posti di lavoro di tecnologia informatica vacanti : Ci sono 150.000 posti di lavoro liberi legati alle tecnologie informatiche (IT) negli Stati Uniti e Google vuole agevolare il loro riempimento. La compagnia ha appena annunciato un programma certificato sulla piattaforma Coursera per aiutare a dare alle persone senza precedenti esperienze nel mondo dell’IT le competenze basilari di cui hanno bisogno per ottenere un primo impiego nell’IT tra gli 8 e i 12 mesi. Questa notizia è importante dal ...

F1 - Mondiale 2017 – RECORD assoluto di penalità : 104 - ma solo 33 in pista! Quanti problemi con la tecnologia : Il Mondiale 2017 di Formula Uno è stato quello con il maggior numero di penalità della storia! In oltre mezzo secolo di gare in pista, non si era mai arrivati a infliggere 104 penalità ai piloti: battuti addirittura gli storici primati del 2015 (102) e del 2016 (95). L’aspetto più interessante è che soltanto 33 penalità sono dovute a una responsabilità diretta da parte dei piloti per comportamento errato in pista mentre le restanti 71 sono ...

Gamma FIAT 500 : la serie speciale Mirror ammicca agli amanti della tecnologia : FIAT aggiorna la Gamma 500 proponendo la serie speciale Mirror che punta forte su multimedialità e connettività. Partiti i preordini L'articolo Gamma FIAT 500: la serie speciale Mirror ammicca agli amanti della tecnologia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Natale : per pranzo o cenone arriva la tecnologia antispreco : Il cenone, che sia di Natale o di Capodanno, è una tradizione alla quale gli italiani non vogliono rinunciare, ma che ogni anno produce più di 30 mila tonnellate di avanzi e un consumo di acqua esorbitante. Se a questo dato aggiungiamo che il 43% di tutti gli scarti alimentari prodotti nella penisola proviene dai nuclei familiari, ci si può rendere conto di come possa essere importante l’educazione e una gestione consapevole delle risorse. ...

TEQ e la tecnologia quantistica che verrà : Possiamo davvero compiere un grande passo in avanti, tanto nella scienza fondamentale che nelle tecnologie quantistiche per il futuro. Aver vinto con TEQ una competizione così agguerrita rafforza l'...

Il fronte anti-Var si allarga sempre di più : anche il Real Madrid attacca la tecnologia : Il Var ha eliminato molti errori arbitrali ma non le polemiche. Alcuni episodi continuano a far discutere. L’ultimo caso risale a Lazio-Torino con i biancocelesti talmente infuriati per le decisioni prese da Giacomelli da minacciare l’addio al campionato. Non a tutti quindi va a genio l’uso della tecnologia e tra le società che vorrebbero abolirla figura anche il Real Madrid. I ‘Blancos’, infatti, dopo la semifinale ...

tecnologia : per le stampanti 3D arriva l’inchiostro “vivente” : Flinck è un inchiostro per stampanti 3D e grazie ai batteri di cui è composto, permette di stampare delle ‘mini-fabbriche’ con proprietà biochimiche, in grado per esempio di digerire inquinanti o rendere più facili i trapianti. La sostanza, descritto sulla rivista Science Advavances, è stata creata da ricercatori del Politecnico federale di Zurigo, guidati da Andre Studart. Per comporre il “Functional living ink” gli ...

Auto e bus senza conducente e taxi volanti : Singapore si prepara a migliorare la mobilità in città grazie alla tecnologia a guida autonoma : Gli Autobus senza conducente appariranno su alcune strade meno affollate di Singapore dal 2022 come parte dei progetti per migliorare la mobilità nella città-stato, ha annunciato il suo Ministro dei Trasporti. Singapore ha sempre evitato gli enormi ingorghi stradali che soffocano altre città asiatiche come Manila e Giacarta, imponendo pedaggi stradali, investendo molto nel trasporto pubblico e diventando uno dei posti più costosi del mondo per ...