La stilista Ulyana Sergeenko accusata di razzismo durante la Paris Fashion Week

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Per quanto siano importanti i passi avanti compiuti dalla moda sulla tematica della lotta alla discriminazione razziale, è bene non essere tanto ingenui da credere che non ci siano ancora delle questioni da risolvere, sul tema, ben radicate nell’industria. Un argomento che continua ancora oggi a creare controversie, come in questi giornila presentazione delle collezioni Haute Couture alla. Questa volta a esserediè stata la designer russa, a seguito della pubblicazione, da parte dell’imprenditrice e it-girl russa Miroslava Duma, di una Story sul proprio account Instagram. LEGGI ANCHEGigi Hadid esclusa dalla sfilata di Victoria's Secret per le accuse diL’immagine, cancellata poco dopo – ma ormai troppo tardi – mostrava un mazzo di fiori con un bigliettino dellarussa con ...