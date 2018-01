La Russia non ha bisogno di entrare in coalizione con l' Iran | ha detto l' esperto

Russiagate - il procuratore Mueller pronto a interrogare Trump. Il Presidente : "Non sono preoccupato" : Lo rivela il Washington Post, che sottolinea che l'indagine è sempre piu' incentrata sul possibile intralcio alla giustizia da parte di Trump. "Il Presidente ha il dovere di testimoniare", dicono 8 americani su 10 secondo un sondaggio Cnn La scorsa settimana il ministro della Giustizia Jeff Sessions era stato sentito per diverse ore dal team di Mueller

'Io - nello studio legale del Russiagate ma non sono mai stata la spia di Putin' : parla la donna casertana interrogata dall'Fbi : Anche io sono interessata che venga fatta luce su questa vicenda: c'è in ballo la più grande democrazia del mondo'. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal ...

«Io - nello studio legale del Russiagate ma non sono mai stata la spia di Putin» : parla la donna casertana interrogata dall'Fbi : «Non sono una spia al soldo di intelligence straniere e con l?Fbi ho chiarito tutto». Simona Mangiante, casertana che compirà 34 anni tra pochi giorni, è finita...

Russiagate : accordo Bannon con Mueller : NEW YORK, 17 GEN - Steve Bannon ha raggiunto un accordo con il procuratore speciale che coordina le indagini sul Russiagate, Robert Mueller: l'ex stratega della Casa Bianca sarà interrogato dagli ...

