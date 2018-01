La polizia locale ha celebrato il patrono a Comiso

polizia locale : ecco i numeri dell'attività nel 2017 : Oltre 4,2 milioni di euro per finanziare il programma sicurezza del 2017, un milione di euro destinato agli interventi a garanzia dell'operatività della Polizia locale. Ed ancora oltre mille ore di ...

La polizia locale celebra il suo santo Patrono : Si è tenuta questa mattina la messa di celebrazione di San Sebastiano, il Patrono della Polizia Locale, presso la basilica di San Sebastiano fuori le Mura, in Via Appia Antica. La celebrazione è stata officiata dal vicario del Papa a Roma, Angelo de Donatis. Per l’occasione la Banda Musicale del Corpo si è esibita per […] L'articolo La Polizia Locale celebra il suo santo Patrono sembra essere il primo su NewsGo.

Milano. La polizia locale ha potenziato il contrasto ai reati predatori : Durante le festività e nel periodo dei saldi, vista la grande affluenza di cittadini e turisti sulle principali direttrici commerciali di Milano, la Polizia locale ha potenziato i servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori, ovvero furti con destrezza…Continua a leggere →

Modica - la polizia locale festeggia il patrono donando : Donare sangue per celebrare nel migliore dei modi il patrono del corpo San Sebastiano. E' la scelta della Polizia Locale di Modica

Festa della polizia locale a Lecce : 'Nel 2017 ben 15mila richieste di intervento' : Lecce - Si è celebrata questa mattina, nella Cattedrale di Lecce, la messa in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. La funzione è stata celebrata dal vescovo, monsignor Michele Seccia ...

Si celebra a Comiso il patrono della polizia Locale : La cerimonia in onore di san Sebastiano si terrà nella città casmenea. Già predisposto il programma di sabato prossimo

La polizia locale scova fabbrica di articoli contraffatti. Sigilli alla villa : A seguito di lunghe indagini, appostamenti, pedinamenti, visione di telecamere, questa mattina, la Direzione Sicurezza Urbana della Polizia Locale, guidata dal Dott. Lorenzo Botta, è intervenuta in una villa a Via Augusto Graziani, nel quartiere Aurelio, già oggetto di sequestro di merce contraffatta. Gli agenti dei gruppi speciali GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e Spe […] L'articolo La Polizia Locale scova fabbrica di articoli ...

Si sente male in auto - salvato dalla polizia Locale : Roma. Si sente male in auto, salvato dalla Polizia Locale. In piena crisi respiratoria, gli agenti lo rintracciano e gli salvano la vita. E’ accaduto... L'articolo Si sente male in auto, salvato dalla Polizia Locale su Roma Daily News.

La polizia locale scova fabbrica di articoli contraffatti : La Polizia Locale scova fabbrica di articoli contraffatti. Sigilli alla villa. A seguito di lunghe indagini, appostamenti, pedinamenti, visione di telecamere, questa mattina, la Direzione... L'articolo La Polizia Locale scova fabbrica di articoli contraffatti su Roma Daily News.

S.Basilio - la polizia locale scopre centrale di spaccio di stupefacenti : Tra le diverse attività che la Polizia di Roma Capitale effettua c’è il controllo degli appartamenti di edilizia popolare già sgomberati, e quindi vacanti fino a successiva assegnazione: gli appartamenti vengono giornalmente monitorati dai vari gruppi per scongiurare ulteriori tentativi di occupazione. Questa mattina gli agenti del Gruppo Tiburtino diretti da Maurizio Maggi, durante alcuni […] L'articolo S.Basilio, la Polizia Locale ...

Bici rubate a Milano. Restituite grazie alla pagina Facebook della polizia locale : Lo scorso anno l’Unità prevenzione Reati predatori della Polizia locale di Milano, coordinata dal Comandante Marco Ciacci, ha recuperato 184 Biciclette rubate. In 13 casi i malviventi sono stati colti in flagranza di reato e le Bici immediatamente Restituite ai…Continua a leggere →

Milano : polizia locale nel 2017 recupera 184 bici rubate - 8 arresti : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Nel 2017 l'Unità prevenzione reati predatori della Polizia locale di Milano, coordinata dal comandante Marco Ciacci, ha recuperato 184 biciclette rubate. In 13 casi i malviventi sono stati colti in flagranza di reato e le bici immediatamente restituite ai legittimi prop

Milano : polizia locale nel 2017 recupera 184 bici rubate - 8 arresti (2) : (AdnKronos) - "Bisogna sempre denunciare il furto della propria bicicletta - commenta l’assessore milanese alla Sicurezza Carmela Rozza - e i dati della Polizia locale dimostrano che ritrovarla è possibile. L’uso dei social network per questa particolare attività testimoniano quanto sia importante c

Brescia : polizia locale arresta molestatore : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - La polizia locale di Brescia ha fermato un uomo di origine ghanese di 32 anni, senza fissa dimora, che, da tempo, infastidiva giovani donne in centro storico, prevalentemente nella zona di San Faustino e dell’Università degli Studi. L'arresto è avvenuto a seguito di num