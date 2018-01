La nuova Lega di Salvini | via padania e debiti

Melegatti - nuova bufera : slitta l'accordo con i maltesi - lavoratori in sciopero. 'Chi pagherà stipendi di gennaio?' : nuova bufera sulla Melegatti. I lavoratori della storica azienda dolciaria Veronese sono tornati sul piede di guerra e oggi hanno proclamato una giornata di sciopero , manifestando contro i ritardi e ...

Altopascio legal-green : una nuova app per il trasporto illegale di rifiuti : Si tratta di controlli non invasivi, rapidi, digitali che hanno il grande pregio di semplificare e aiutare l'economia, evitando sprechi di tempo, e di diffondere a più livelli la cultura della ...

M5S - le beghe legali di Grillo non sono finite : nuova causa in tribunale : Stavolta non è uno sparuto gruppo di attivisti espulsi o sospesi che combattono per interessi tutto sommato personali. Stavolta è un gruppo nutrito di attivisti che intende muoversi per tutelare l'...

Apre l’Osteria di Bottura al Gucci Garden : la nuova eleganza di Firenze : «Per Gucci Garden ho creato un menù che potrebbe essere battezzato “Vieni nel mondo insieme a me”. Sono tutti prodotti italiani di altissima qualità, che grazie ad una brigata internazionale danno vita a piatti unici, cosmopoliti ed innovativi». Massimo Bottura è entusiasta all’inaugurazione – mercoledì 9 gennaio 2018 – della nuova Gucci Osteria, un’elegante bomboniera da 35 coperti foderata da boiserie color ...

nuova ondata di maltempo nel golfo di Napoli : stop ai collegamenti per Capri - corse a singhiozzo per Ischia e Procida : La Nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo nel golfo di Napoli ha portato alla sospensione di molte dei corse di linea dei collegamenti marittimi per le isole. Il mare agitato, con onde alte ...

Melegatti - nuova speranza : alla Dal Colle il 30% delle quote : L'azienda dolciaria veronese Dal Colle spa entra ufficialmente a far parte del gruppo Melegatti con la sottoscrizione di una quota del 30% nella società...

Doping cerebrale - nuova frontiera (legale) per migliorare le prestazioni. Il ciclismo ci prova. Lo scienziato : “Agisce sulla fatica” : La scena potrebbe apparire a prima vista curiosa. Siamo lungo le strade del Giro d’Italia. Il campione di ciclismo Vincenzo Nibali, messinese, soprannominato dai tifosi ‘lo squalo dello Stretto’ e già vincitore delle più importanti corse a tappe sulle due ruote, Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di Spagna, si sta allenando con la propria squadra, il Bahrain Merida pro cycling team. Il campione siciliano e alcuni suoi compagni indossano, ...

Jeep svela la nuova Cherokee - più elegante e dinamica grazie a modifiche su frontale e coda : ROMA - Jeep conferma la sua vitalità, perfettamente in linea con gli ottimi risultati che ottiene nei mercati di tutto il mondo, svelando la sua seconda novità di fine anno o, meglio,...

nuova via della seta - collega l’Italia alla Cina il treno da non perdere : Italia e Cina sono ora collegate da una linea ferroviaria diretta per il trasporto merci. In futuro le merci viaggeranno sempre più per via multimodale. Perché il nostro Paese ne benefici va superata la frammentazione e la competizione tra diversi poli. di Alessia Amighini (Fonte: lavoce.info) Da Mortara a Chengdu È partito il 28 novembre scorso dal Terminal intermodale di Mortara (Timo) il primo treno merci diretto Italia-Cina. Lo aspettano con ...

Huawei Talent - la nuova iniziativa legata a Huawei P10 e P10 Plus : Huawei Talent è il nome di un'iniziativa rivolta agli utenti interessati a dimostrare il proprio spirito #MakeItPossible realizzando un video L'articolo Huawei Talent, la nuova iniziativa legata a Huawei P10 e P10 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Eurolega prepara una nuova proposta alla FIBA sulla questione “finestre” : Uno dei temi che tiene banco oramai da anni nel mondo del Basket è quello delle finestre delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 introdotte dalla FIBA. Lo scontro tra la Federazione Internazionale e l’Eurolega prosegue e presto potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. Ieri, infatti, a Barcellona, si è tenuta la riunione di fine anno dell’ECA (l’associazione dei club europei che “governa” le competizioni di ...

nuova tappa per il percorso sociale promosso da Lega Pro : Un'altra tappa del percorso sociale promosso dalla Lega Pro si è registrata oggi a Longarone, in provincia di Belluno, in occasione della Mostra Internazionale del gelato. L'Associazione Gelatieri per ...

Occhio alla nuova bufala Melegatti sugli operai : tra produzione pandoro e azienda che fallisce : Il rischio di imbattersi in cattiva informazione nell'ambito della bufala Melegatti, così dibattuta ad inizio dicembre, è davvero elevato, soprattutto quando si affronta l'argomento sul versante degli operai impegnati nella produzione del pandoro. Di vero al momento c'è una sola notizia, che ho avuto il piacere di condividere coi nostri lettori sulle nostre pagine la scorsa settimana e che al momento dovrebbe rappresentare l'unico punto di ...

nuova Ford Fiesta - arrivano l’elegante Vignale e sportiva St-Line : Test drive a Roma. Più tecnologia, comfort e design accurato L'articolo Nuova Ford Fiesta, arrivano l’elegante Vignale e sportiva St-Line proviene da VanityFair.it.