La condanna per corruzione di Lula è stata confermata

Brasile - l'ex presidente Lula condannato anche in appello per corruzione : addio alla terza candidatura : Quando pensiamo al presidente Lula, con tutta la sua intelligenza, perspicacia ed esperienza politica, è molto difficile credere che non si fosse accorto dello schema di corruzione alla Petrobras. ...

Confermata in Appello la condanna per l'ex presidente Lula : L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è stato condannato dalla Corte di Appello di Porto Alegre, dal momento che due dei tre giudici hanno votato per confermare la condanna di primo grado. Si resta in attesa del voto del terzo giudice per stabilire l'entità della pena. Lula potrebbe presentare ricorso, ma la decisione della Corte di Appello rischia di escluderlo dalla corsa per le presidenziali di ottobre, in cui è ...

Usa - abusi sulle ginnaste : condanna fino a 175 anni per l'ex medico della nazionale. Il giudice : 'Lei merita di non uscire più dal carcere' : 'Lei non merita di uscire mai più da un carcere'. Con queste parole il giudice Rosemarie Aquilina ha condannato Larry Nassar, ex medico della nazionale di ginnastica degli Stati Uniti, ad una pena che ...

Larry Nassar - ex medico della Nazionale statunitense di ginnastica - è stato condannato a un massimo di 175 anni di reclusione per abusi sessuali : La giudice Rosemarie Aquilina del Tribunale di Lansing, nel Michigan, ha condannato Larry Nassar a una pena che va da un minimo di 40 a un massimo di 175 anni di reclusione per aver abusato sessualmente più di cento atlete, The post Larry Nassar, ex medico della Nazionale statunitense di ginnastica, è stato condannato a un massimo di 175 anni di reclusione per abusi sessuali appeared first on Il Post.

Sospesa (per ora) la condanna a morte in Iran per Ahmadreza Djalali : (Foto: amnesty.it) La Corte suprema Iraniana ha accettato di revisionare la condanna a morte del medico e ricercatore Ahmadreza Djalali, arrestato nel 2016 a Teheran con l’accusa di essere una spia. La costola Iraniana del Center for Human Rights teme però che la revisione non dia i frutti sperati, perché è stata affidata agli stessi giudici che hanno optato per la condanna a morte in primo grado. Il nodo verrà sciolto presto perché il ...

Mourinho ha ragione : Conte è stato condannato per il calcioscommesse : Dieci mesi da parte della Commissione Disciplinare della Federcalcio, ridotti a quattro dal Tribunale nazionale arbitrato dello sport (Tnas). Invece questa notizia non solo non l'ho trovata, ma mi è ...

Viterbo - scoperti dieci anni di violenze sessuali : 80enne condannato a 4 anni : I carabinieri della stazione di Corchiano (Viterbo) nelle prime ore di questa mattina hanno tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari un cittadino italiano di 80 anni. L'uomo ...

Tasse non versate per 23 milioni di euro : condannati quattro imprenditori : Tasse non versate per oltre 23 milioni di euro, condannati in primo grado quattro noti imprenditori dell'immobiliare : si tratta di Gabriele e Pietro Fogliata, condannati rispettivamente a 2 anni e 6 ...

Travaglio condannato per diffamazione : 1.17 Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano è stato condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione di tre magistrati siciliani Mario Fontana,Wilma Mazzara e Annalisa Tesoriere per un articolo sull'assoluzione degli imputatati del processo sulla latitanza e sulla mancata cattura di Provenzano. Lo rende noto il legale dei magistrati. Il Tribunale ha disposto una provvisionale di 150mila euro. I magistrati formavano il collegio che ...

Berlusconi (condannato per frode fiscale) : “Dopo la flat tax galera per chi evade. Aumenteremo pene come in Usa” : Silvio Berlusconi che promette pene più severe per gli evasori. Anzi, “la galera”. E’ successo domenica sera durante l’intervista data dall’ex Cavaliere a Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7. Berlusconi, condannato in via definitiva per frode fiscale, ne ha parlato al termine di un passaggio sulla flat tax e quella che lui stesso definisce “rivoluzione del fisco”. “Volevo introdurre la ...