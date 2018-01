Kevin Spacey : un licenziamento da 39 milioni di dollari : Quasi quaranta milioni di dollari. È l'ammontare della cifra che Netflix ha rimesso in seguito all'esclusione di Kevin Spacey, alias Frank Underwood, dallo show House of Cards. Non è stato esplicitamente dichiarato che sia questo il motivo della perdita, ma i numeri generalmente positivi del gigante americano sono scesi proprio in seguito a "progetti non andati in porto": risulta ovvio il riferimento alla negata partecipazione di Spacey alla ...

MOLESTIE - Kevin Spacey DI NUOVO NEI GUAI : KEVIN SPACEY è nuovamente nell’occhio del ciclone per lo scandalo MOLESTIE sessuali. La polizia di Londra ha fatto scattare una terza indagine nei confronti dell’attore per un presunto abuso, secondo quanto riferisce Business Insider, citando la polizia metropolitana di Londra. Stando alle forze dell’ordine, il 13 dicembre scorso è stata presentata una denuncia a carico di SPACEY: l’attore americano avrebbe abusato sessualmente di un uomo nel ...

Kevin Spacey indagato per una terza accusa di molestia sessuale - ancora guai per l’ex star di House of Cards : Kevin Spacey indagato per una terza accusa di molestia sessuale a suo carico. L'inchiesta di Scotland Yard sull'attore Premio Oscar, sommerso da una valanga di denunce di vario genere - dall'abuso di potere ai comportamenti sessuali impropri - si estende a Londra e dintorni. Mentre Scotland Yard non ha fornito alcun nome ufficiale, un portavoce della polizia ha confermato che la nuova accusa riguarda la stessa persona che attualmente è ...

Kevin Spacey accusato anche di razzismo : Non si placa la tempesta su Kevin Spacey : dopo l'ondata di accuse di molestie sessuali e di pedofilia , il noto attore di Hollywood è stato appena accusato di comportamenti razzisti sul set di 'House ...

"Molestie? Le denunce che arrivano in ritardo non mi quadrano. Kevin Spacey? Ha già pagato - è una perdita colossale" : "Pure Zeffirelli hanno accusato? Ma poveretto, ma lo lascino in pace, sta pure poco bene. Sono indignato, basta, mi pare che stiamo esagerando. A me queste denunce che arrivano dopo 25 anni non mi quadrano più. Ti hanno molestato? Vai subito dai carabinieri, non aspetti 25 anni, a scoppio ritardato, per andare in una trasmissione televisiva. Il cinema è fatto anche di brave persone, non è tutto un puttanaio".Così ha ...

Rubata la vodka "più costosa al mondo" che aveva stregato anche Kevin Spacey in "House of Cards" : Quando può costare una vodka? I veri estimatori sarebbero disposti a spendere milioni, ma in pochi potrebbero permettersi quella più costosa al mondo, dal valore di 1,1 milioni di euro. Ed è forse proprio una coppia di appassionati dell'alcolico dell'Est ad aver sottratto la bottiglia tanto desiderata dal suo legittimo proprietario - il locale del Cafè 33 di Copenhagen -, compiendo uno dei furti più ...

