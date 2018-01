Karina Cascella contro Francesca Cipriani | ' Nessun attacco di panico | solo un modo per

Francesca Cipriani/ Il duro attaco di Karina Cascella : “Dov’erano le lacrime? (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani , dall'attacco di panico per il tuffo dall'elicottero alle dure critiche di Karina Cascella che non crede al malato e la giudica solo un'attrice (Isola dei Famosi 2018) .(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:29:00 GMT)

Pomeriggio 5 - Karina Cascella contro Francesca Cipriani : 'All'Isola ha recitato' : Dopo un anno è tornata l'Isola dei Famosi e le emozioni non sono di certo mancate durante la puntata, che ha registrato un ottimo esordio con il 25.5% di share e 4.565.000 milioni di telespettatori. Ovviamente oggi, nella seconda fascia di Pomeriggio 5, si è commentato il reality da Barbara D'Urso insieme ai suoi opinionisti, soffermandosi proprio su ciò che è accaduto il lunedì sera. Un momento centrale è stato senza dubbio il momento in cui ...

Karina Cascella e le critiche per il post con la maggiorata Allegra Cole : "I gusti son gusti - non si condivide ma si rispetta" : MILANO ? Dopo la puntata di ieri di Domenica Live che ha parlato della chirurgia plastica, Karina Cascella ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae assieme ad Allegra Cole , ospite...

Allegra Cole/ Foto - Karina Cascella : "mi ha colpito la sua nonchalance - non condivido ma rispetto" : Allegra Cole , dall'America la donna e mamma dal seno extra large: da insegnante di pianoforte a modella sexy, ha speso 75 mila dollari per realizzare il suo sogno.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:40:00 GMT)

Karina Cascella critiche dopo Domenica Live : l’opinionista si difende : Karina Cascella dopo l’ospitata a Domenica Live viene criticata sui social: l’opinionista di Barbara D’Urso si difende così Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del 2018 di Domenica Live . Con i suoi programmi Barbara D’Urso, per quanto riguarda gli ascolti, riesce a portare a casa un successo dopo l’altro, […] L'articolo Karina Cascella critiche dopo Domenica Live : l’opinionista ...

Karina Cascella e Guendalina Canessa hanno litigato? Lo sfogo : Perchè Karina Cascella ha litigato con Guendalina Canessa? I fan vogliono sapere Il rapporto di amicizia tra Karina Cascella e Guendalina Canessa è ormai arrivato al capolinea da diverso tempo. Le due, tuttavia, hanno sì confermato in più occasioni di non essere più vicine come un tempo ma, allo stesso tempo, non hanno mai rivelato […] L'articolo Karina Cascella e Guendalina Canessa hanno litigato? Lo sfogo proviene da Gossip e Tv.