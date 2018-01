Italia con Portogallo e Polonia

DIRETTA / Sorteggio Uefa Nations League : Italia contro Portogallo e Polonia! Streaming video e tv : DIRETTA Sorteggio Uefa Nations League info Streaming video e tv: Portogallo e Polonia avversarie dell’Italia. Comincia oggi l'avventura del nuovo torneo Uefa per nazionali(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:44:00 GMT)

Calcio - Nations League 2019 : effettuato il sorteggio. Italia con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia. Tutti i gironi : Si è svolto il sorteggio della Nations League 2019, nuova competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di partite con una posta in palio importante riducendo così le amichevoli. Le squadre sono state divise in quattro Serie (Leghe) in base al loro valore (ranking) in modo che possano giocare contro squadre più o meno dello stesso livello. Questo torneo garantirà anche dei pass per gli Europei 2020. Ogni Serie ...

LIVE Sorteggio Nations League 2019 in DIRETTA : Italia con la Polonia e il Portogallo di Ronaldo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi della Nations League 2019, nuova competizione organizzata dalla UEFA che scatterà il prossimo autunno. Saranno coinvolte tutte le Nazionali del Vecchio Continente, divise in quattro Serie in base alla loro forza. L’Italia è fortunatamente tra le migliori 12 del ranking e dunque giocherà in Serie A con tutte le altre big. Oggi conosceremo dunque quali saranno le prossime ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Il blocco dell’Acqua&Sapone e soltanto sei oriundi per il ct Menichelli : Un mix di giovani ed esperti, compresi i reduci dei trionfali Europei 2014. Il gruppo a disposizione del ct Roberto Menichelli si accinge ad affrontare gli Europei 2018 di Lubiana, in Slovenia, con la consapevolezza di disporre di talento e carisma per puntare in alto, ma anche con il desiderio di cancellare il passo falso di Belgrado 2016, quando il Kazakistan eliminò a sorpresa gli azzurri nei quarti di finale. Menichelli attenderà domenica 28 ...

TrenItalia estende la tariffa Young agli under 30 : sconti sul prezzo dei biglietti : Ci sono buone notizie per tutti i giovani viaggiatori: Trenitalia ha deciso di estendere la tariffa Young a tutti gli under 30. Da ora, studenti e giovani lavoratori fuori sede potranno godere di...

Bologna - blitz del collettivo Hobo a incontro Pd : “Avete rovinato il futuro e ora vendete l’Italia ai fascisti”. “Vergognatevi” : Il collettivo universitario Hobo, già noto per le diverse contestazioni a Matteo Salvini e alla Lega, ha fatto irruzione durante un incontro elettorale organizzato dal Pd locale nel centro di Bologna, nella serata di martedì 23 gennaio. Ne è nata una discussione molto animata tra i giovani, che hanno accusato i dem e il deputato Andrea De Maria. “Il primo elemento per cambiare il mondo è distruggere il Partito democratico, che è fatto da ...

Quote latte - Corte Ue condanna l'Italia : La Corte di Giustizia dell'Ue condanna l'Italia e dà ragione alla Commissione Europea sulla vicenda delle Quote latte . Il nostro Paese, stabiliscono i giudici di Lussemburgo, è inadempiente agli ...

Con Alberto Angela si conclude il viaggio tra le Meraviglie d'Italia : Spettacolo Alberto Angela ancora re di ascolti con le sue 'Meraviglie' Fotogallery Stanotte a Venezia con Alberto Angela, alla scoperta di una città unica al mondo Spettacolo Cosa vogliono le donne ...

I nuovi manifesti elettorali di Forza Italia e Pd secondo Gene Gnocchi : Un estratto della copertina di Gene Gnocchi per la puntata di Di Martedì andata in onda il 24 gennaio su La7.

Derivati : la guerra dei Comuni Italiani contro le banche : Gli ultimi dati diffusi nel 2015 dal ministero dell'Economia, relativi agli enti locali e alle Regioni, parlano di 433 contratti Derivati censiti detenuti da 216 enti, per un nozionale iniziale (al ...

Dopo l’Italia - anche il governo inglese contro le fake news : (Immagine: GDJ/pixabay) Il governo del Regno Unito istituirà un’unità dedicata ad affrontare le fake news e la disinformazione. Insomma, anche gli inglesi sono in linea con la strategia tracciata dall’Italia e illustrata dal ministro Minniti, che prevede che sia la politica (nel caso dell’Italia addirittura la polizia) a decidere cosa sia vero e cosa no nel campo dell’informazione. “Il governo affronterà queste ...