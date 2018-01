Isola Dei Famosi | primo complotto contro una concorrente | cosa stanno facendo

L'Isola Dei Famosi : sorprendente attacco a Francesco Monte : AlL'Isola dei Famosi arrivano le prime nubi, questo volta però non è colpa del meteo. Se lunedì sera, Eva Henger sembra esserci passata sulla nomination di Francesco Monte, ad oggi, dopo aver metabolizzato, sembra essere davvero molto nervosa. Difatti, durante il day time, si è lasciata andare, in compagnia della ventenne Chiara Nasti, a forti confessioni. Durante una passeggiata con la fashion blogger e in un confessionale , ha esposto tutti i ...

Isola Dei Famosi 2018/ Nadia Rinaldi e la confessione a Jonathan : "È una grande ferita!" : Isola dei Famosi 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Intanto Francesco Monte finisce nel mirino di Eva Henger dopo la nomination.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:45:00 GMT)

Eva Henger vs Francesco Monte/ Massimiliano Caroletti : mandateli al televoto insieme! (Isola Dei Famosi 2018) : Eva Henger, concorrente dell'Isola dei Famosi, ha speso parole poco gentili nei riguardi di Francesco Monte, dopo la nomination di quest'ultimo ai suoi danni. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:37:00 GMT)

Scoppia la lite all'Isola Dei Famosi : due naufraghe ai ferri corti Video : La nuova edizione dell'Isola dei Famosi ha, finalmente, riaperto i battenti. La prima puntata, andata in onda lunedì 22 gennaio 2018, si è rivelata fervida di eventi, [Video]da cui si sono evinte anche le prime alleanze e i primi dissapori tra i vari naufraghi. Prima di fare il loro ingresso trionfale sulle meravigliose spiagge honduregne, i naufraghi hanno trascorso una settimana in hotel dove hanno avuto la possibilita' di conoscere gli altri ...

Isola Dei famosi 2018 - Eva Henger contro Francesco Monte : 'Cornuto. E te lo meriti' : Eva Henger è infuriata. Nominata da Francesco Monte , concorrente come lei dell' Isola dei famosi , si sfoga davanti alle telecamere. Ce l'ha con l'ex di Cecilia Rodriguez perché l'ha nominato, ...

Rivoluzione di palinsesto per l'Isola Dei Famosi : non andrà più in onda di lunedì : FUNWEEK - Grandi novità in arrivo dopo la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Il reality targato Canale 5, per una decisione di Mediaset, non verrà trasmesso il prossimo lunedì. Sono rimandati ...

Isola Dei Famosi - Monte criticato? : L'Isola Dei Famosi 2018 è iniziato da due giorni e sta già facendo parlare molte riviste che trattano il gossip. La prima puntata del reality show di Alessia Marcuzzi è andata in onda esattamente il 22 gennaio 2018 alle ore 21.15. Moltissimi sono stati i telespettatori che sono rimasti incollati davanti al teleschermo per seguire tutti gli atteggiamenti dei nuovi naufraghi che stanno popolando in questo momento l'Isola dell'Honduras. Gli occhi ...

Isola Dei FAMOSI 2018/ Eva Henger e Chiara Nasti contro Francesco Monte : "Cornuto? L'ha meritato!" : ISOLA dei FAMOSI 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Intanto Francesco Monte finisce nel mirino di Eva Henger dopo la nomination.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:28:00 GMT)

EVA HENGER vs FRANCESCO MONTE/ Video : "Se è un cornuto è perché se l'è meritato" (Isola Dei Famosi 2018) : Eva HENGER, concorrente dell'Isola dei Famosi, ha speso parole poco gentili nei riguardi di FRANCESCO MONTE, dopo la nomination di quest'ultimo ai suoi danni. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:24:00 GMT)

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO SOLO UN FLIRT?/ Isola Dei Famosi 2018 : arriva lo scoop a Pomeriggio 5! : FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO, SOLO un FLIRT? Sull'Isola dei Famosi 2018, scoppia il gossip dopo gli incontri notturni tra l'ex tronista e la splendida modella.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:15:00 GMT)

L'Isola Dei Famosi 2018 : l'ex tronista e Paola si sono baciati? : Ben ritrovati con un consueto appuntamento dedicato al famoso reality “L’Isola dei Famosi", condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Per chi non lo sapesse questo programma sta già regalando emozioni ai telespettatori, sotto diversi punti di vista, ma soprattutto a catalizzare l’attenzione del pubblico è l’avvicinamento tra la modella vicentina Paola Di Benedetto e l’ex tronista Francesco Monte. Il modello pugliese sta corteggiando una ...

STEFANIA NOBILE INSULTA NADIA RINALDI/ Video - "Sacco di m*rda!" : Manuela Villa insorge (Isola Dei Famosi 2018) : STEFANIA NOBILE, figlia di Wanna Marchi, ha offeso NADIA RINALDI, concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, reality show in onda sulle reti Mediaset.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 20:02:00 GMT)

L'Isola Dei famosi : parole grosse tra la Capriotti e la Mancini - ecco perchè Video : Secondo le ultime indiscrezioni, a pochi giorni dall'inizio dell'edizione 2018 delL'isola dei famosi [Video], il reality show di Canale 5 condotto dalla romana #Alessia Marcuzzi, è stato svelato durante il daytime il motivo per cui Alessia Mancini e Cecilia Capriotti avrebbero avuto una forte litigata all'interno della villetta che li ospitava in attesa di approvare sulL'isola dell'America centrale. A scatenare la lite sarebbe stata una ...

GIUCAS CASELLA/ Video - il mentalista azzanna un polpo vivo (Isola Dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA, concorrente de L'Isola dei Famosi 13, ha azzannato un polpo vivo appena pescato con la collaborazione di Chiara Nasti e di Gaspare. (Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 19:05:00 GMT)