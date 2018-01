Isola dei Famosi | Chiara Nasti accende il reality | ' Sei un parao'

Isola dei Famosi : la Cipriani ha finto sull'elicottero? Le accuse a Mattino 5 Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'#Isola dei Famosi, il reality di Canale 5, che non andra' più in onda di lunedì [Video]a partire dal 13 febbraio. Le ultime novita' rivelano che #Francesca Cipriani è stata duramente attaccata dagli opinionisti durante la puntata odierna di Mattino 5. News Isola dei Famosi: Francesca Cipriani attaccata a Mattino 5 Momenti di paura ieri 22 gennaio in occasione della prima puntata dell'#Isola ...

L'Isola dei Famosi : Belen manda un segno evidente a Stefano durante la diretta Video : Ieri sera si è svolta la prima puntata de ''L'#isola dei Famosi 2018'' ottenendo ascolti davvero ottimi. Tuttavia, come si poteva immaginare dal cast scelto dagli autori, i colpi di scena non sono affatto mancati. [Video] Infatti, tutto il popolo del web e i telespettatori da casa si sono scatenati contro Francesca Cipriani per i tentavi di tuffi dall'elicottero prolungati all'infinito per attacchi di panico: la showgirl italiana ha davvero ...

Isola dei famosi : imbarazzante gaffe di Mara Venier - caos sul web Video : Ieri, lunedì 22 gennaio ha, finalmente, riaperto i battenti la nuova edizione dell'Isola dei famosi. [Video] I naufraghi hanno, quindi, fatto il loro ingresso trionfale sulle bellissime spiagge honduregne. Al timone di tutto il reality c'è, come sempre, la veterana #Alessia Marcuzzi, affiancata da due personaggi molto famosi: il vincitore della seconda edizione del Granfe Fratello VIP, Daniele Bossari e la scoppiettante Mara Venier. Ad ...

L'Isola dei famosi 2018 varia programmazione al martedì sera : da quando e perché Video : #L'isola dei famosi 2018 è appena cominciata [Video]con un grande ritorno sul piccolo schermo della rete di Canale 5, avvenuto proprio ieri sera, in data lunedì 22 gennaio. Come in molti gia' sanno, la programmazione settimanale del reality show era stata fissata di lunedì sera ma, di recente, scopriamo che a breve vi sara' una piccola variazione in merito: L'isola dei famosi 2018 non sara' più trasmessa di lunedì ma la sua messa in onda ...

'Meraviglie - La penIsola dei tesori' stasera in tv su Rai1 - anticipazioni della quarta puntata : Torna questa sera 24 gennaio su Rai1 , l'appuntamento con 'Meraviglie - La penisola dei tesori' , il fortunato programma televisivo documentaristico ideato e condotto da Alberto Angela . anticipazioni ...

Isola dei Famosi 2018 : pazza Isola tra cupido - il giullare e la svampita : L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha debuttato ieri in tv ed è stato subito un successo di pubblico, un vero e proprio boom in termini di ascolti. Ecco i top e i flop delle prime ore di Isola. Gossip, Francesco Monte e Paola Di Benedetto: cupido li ha colpiti, prima notte insieme e primi segni d'intesa Francesco Monte, favoritissimo per la vittoria finale, ha ben iniziato il suo percorso all'Isola. ...

Francesca Cipriani/ Il duro attaco di Karina Cascella : “Dov’erano le lacrime? (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani, dall'attacco di panico per il tuffo dall'elicottero alle dure critiche di Karina Cascella che non crede al malato e la giudica solo un'attrice (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:29:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Elena Morali arriva in Honduras? Il fidanzato Scintilla già geloso di Francesco Monte! : Isola dei Famosi 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Il fidanzato e noto comico Scintilla sarebbe già geloso di Francesco Monte!(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 04:05:00 GMT)

Isola dei Famosi - Filippo Nardi insorge in TV : 'Dove sono le mie sigarette?' Video : In data 22 gennaio 2018, è andata in onda la prima diretta ufficiale de L'#Isola Dei Famosi 2018, il reality-show più atteso del nuovo anno; nell'RVM di presentazione, l'ex-gieffino e neo-naufrago de L'Isola, alias #Filippo Nardi, è diventato protagonista di un simpaticissimo sketch che ha in poche ore conquistato il popolo degli internauti. Filippo ci riprova a L'Isola: la nuova vita dell'ex-gieffino Nardi Lunedì sera, 22 gennaio, su Canale 5 e ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Nomination - ascolti e pagelle : Amaurys Perez contro la pigrizia! : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'ISOLA dei FAMOSI, con le pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:50:00 GMT)

MAX BIAGGI/ Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 : nuovi orizzonti per il pilota : Max BIAGGI Snobba Bianca Atzei all'Isola dei Famosi secondo i suoi ultimi movimenti social e, invece di guardare in tv la sua ex, opta per l'attrice Vittoria Puccini protagonista su Rai1(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:42:00 GMT)

L’Isola dei famosi - la Marcuzzi naufraga in un mare di trash : Tra aspiranti starlette e vecchie glorie, L’Isola dei famosi si conferma, come la maggior parte dei reality vip, il rifugio ideale per personaggi in cerca di un palcoscenico (e di uno stipendio). Dopo dodici edizioni, è difficile aspettarsi qualcosa di diverso dalL’Isola dei famosi, ma assistere ad una puntata in cui la gestione dei tempi e della scaletta è completamente sbagliata è troppo perfino per il reality di Canale 5. Alessia Marcuzzi, ...