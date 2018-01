Isola dei Famosi 2018 | Elena Morali sarà la nuova concorrente “fantasma” del reality

Isola dei Famosi : una coppia hot in rampa di lancio Video : #Francesco Monte e Paola Di Benedetto: l'#Isola dei Famosi 2018 sta gia' vedendo la nascita di una nuova coppia? L'ex tronista di Uomini e Donne, lasciato da Cecilia Rodriguez per Ignazio Moser in diretta nazionale durante il Grande Fratello Vip, pare che abbia un vivissimo interesse per la ex Madre Natura di Ciao Darwin... anzi togliete pure il pare, perchè dalle sue stesse parole si capisce che l'interesse è reale. Non solo parole però, visto ...

Isola dei Famosi - Monte sotto accusa per il 'complotto' contro Eva Henger : Mercedesz Henger , ex concorrente dell'Isola dei Famosi, grida al complotto contro la mamma Eva , naufraga della nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi . Ieri pomeriggio, nel salotto di ...

Stefano De Martino all’Isola dei Famosi : il gesto d’amore per Gilda : Stefano De Martino e Gilda stanno ancora insieme: la prova all’Isola dei Famosi Altro che semplice amicizia, il rapporto tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio cresce sempre di più! E la lontananza dovuta all’Isola dei Famosi sta rafforzando il sentimento tra il ballerino e la stilista. Come fa sapere il settimanale Chi nell’ultimo numero […] L'articolo Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: il gesto ...

Elena Morali / "Fantasma" all'Isola dei famosi 2018 : lunedì in diretta arriva la nuova naufraga ma... : Elena Morali sarà una nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018. All'inizio sarà un 'fantasma' e ruberà il cibo agli altri concorrenti, ignari della sua presenza.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:53:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Filippo Nardi e Bianca Atzei - amicizia speciale in corso : Isola dei Famosi 2018, Elena Morali arriva in Honduras nel corso della seconda puntata? Il fidanzato e noto comico Scintilla sarebbe già geloso di Francesco Monte!(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:50:00 GMT)

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO SOLO UN FLIRT?/ Isola dei Famosi 2018 - primo incontro d'amore tra i due? : FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO, SOLO un FLIRT? Sull'Isola dei Famosi 2018, scoppia il gossip dopo gli incontri notturni tra l'ex tronista e la splendida modella.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - prima lite tra naufraghe. Alessia Mancini : “Sei una maleducata”. Cecilia Capriotti : “Tu una cafona” : “Ale io ero in bagno” . “Si ma se tu sei in bagno e ti fumi la sigaretta e poi devo entrare io a me dà fastidio” “Ma io lo facevo ‘spuzzire’ prima di te” “E’ una mancanza di rispetto. Ma come ti viene in mente che io non mi accorgevo. Sei una maleducata” Le protagoniste di questo aulico scambio con tanto di verbo inventato di sana pianta sono due naufraghe della nuova edizione de ...

Isola dei Famosi - il vaffa in diretta : ecco cosa è accaduto tra Deianira Marzano e Franco Terlizzi : Deianira Marzano , dopo essere stata battuta da Franco Terlizzi non è riuscita a trattenere la rabbia. La social influencer, seconda classificata a Saranno Isolani , non ha reagito affatto bene alla ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte e il flirt con Paola Di Benedetto : gli autori ci 'marciano'? : Isola dei Famosi , sono state sufficienti alcune immagini mandate in onda durante il day time a far scatenare i fan di Francesco Monte . A quanto pare Cecilia Rodriguez sembra già dimenticata e il ...

Isola dei Famosi - Stefano De Martino e la battuta pungente per Belen Rodriguez in diretta : Primo scoglio superato per Stefano De Martino come inviato de l' Isola dei Famosi 2018 : tra tuffi in mare, spiegazioni chiare delle prove e battutine qua e là, l'ex ballerino di Amici ha ottenuto un ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto vicinissimi all'Isola dei Famosi 2018 : il video che spiazza : Cosa è successo tra Francesco e Paola all'Isola dei Famosi 2018? Il video dell'avvicinamento di notte sta facendo parecchio chiacchierare sui social network, e qualcuno già spera sia nata una nuova coppia. Altri, invece, consiglierebbero a Monte di aspettare ancora un po' e andarci cauto, sia perché si è lasciato da poco - ma bisogna tenere in considerazione il come è stato lasciato - sia perché è troppo presto per parlare d'amore. Sicuramente è ...

FRANCESCA CIPRIANI/ Video : "Fatemi dormire". L'ex Pupa contro Filippo e Nadia (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI, dall'attacco di panico per il tuffo dall'elicottero alle dure critiche di Karina Cascella che non crede al malato e la giudica solo un'attrice (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:14:00 GMT)

Isola dei Famosi - in arrivo nuovi concorrenti : Elena Morali versione "fantasma" - con lei un altro naufrago : Due nuovi concorrenti stanno per arrivare sull'Isola dei Famosi. Il settimanale Chi, svela chi saranno i naufraghi che dovranno inserirsi nel gruppo di questa tredicesima edizione del...

Isola dei Famosi a nervi tesi. Lite per il fumo - Mercedesz asfalta Nardi e Monte : L' Isola dei Famosi è iniziata da 24 ore e i concorrenti del reality show sono già ai ferri corti. In nomination ci sono Marco Ferri ed Eva Henger . Seduta sulla poltrona "bianco Dash" del salotto di ...