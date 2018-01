Isaiah come Charlie Gard | i genitori lottano per non staccare la spina

Isaiah come Charlie Gard : i medici vogliono staccare la spina - i genitori si oppongono : Isaiah Haastrup, 11 mesi, ha sofferto catastrofici danni cerebrali a causa di complicazioni alla nascita. Per i medici non ha speranze; i genitori chiedono che le cure continuino nella speranza che il piccolo migliori e possa essere trasferito a casa