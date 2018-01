iPhone X | Apple interrompe la produzione? Prezzo | offerte e sconti online

Apple - iPhone : arriva la funzione per evitare il rallentamento della batteria : Nuovo capitolo nella saga del rallentamento della batteria degli iPhone. Apple, dopo aver dichiarato che avrebbe sostituito tutte le batterie degli iPhone dal 6 in poi, ha annunciato che consentirà ai possessori di vecchi iPhone di disattivare la funzione che rallenta i modelli quando la batteria del cellulare è troppo vecchia. Tuttavia, affinché tale funzioni diventi nuovamente operativa, occorreranno mesi. Lo scorso 28 dicembre la società ...

iPhone X - Apple interrompe la produzione? Prezzo e offerte online : iPhone X, le ultime news: Apple interrompe la produzione? Foto Bgr iPhone X, Apple interrompe la produzione? Prezzo e offerte online Si sta discutendo, e non poco, negli ultimi giorni a proposito dell'...

DJI Osmo Mobile 2 - il gimbal per iPhone è in esclusiva su Apple Store - : ... oltre a questo non usa batterie sostituibili ma ne incorpora una che assicura fino a 15 ore di ripresa ininterrotta (o live streaming) con una sola carica e può anche ricaricare lo smartphone ...

Apple - analisti divisi sulle vendite di iPhone X : (Teleborsa) - Il costosissimo iPhone X di Apple resta sotto i riflettori ed al centro della cronaca di questi giorni, con notizie a dir poco contrastanti fra chi ipotizza un boom di vendite e chi ne preannuncia un rapido ritiro entro l'estate , prima che si possa parlare di un vero e proprio ...

Apple - nel 2018 si attende l’iPhone X Plus : Le indiscrezioni, legate alle forniture di pannelli Oled, parlano di un dispositivo da 6,5 pollici accompagnato da altri due modelli: uno da 5,8 e uno con...

iPhone X ritirato? Apple pensa ad altro - ecco la sorpresa low cost : iPhone X, senza ombra di dubbio, è stato il telefono che ha fatto maggiormente parlare di sè nella seconda parte del 2017. Molti affezionati di Apple e non solo non aspettavano altro che toccare con mano quello che sarebbe stato il dispositivo che Cupertino avrebbe sfornato per celebrare il decimo anniversario dall'uscita del primo melafonino. E il dispositivo del colosso americano non ha deluso le aspettative di chi non si è fatto problemi a ...

"Apple in estate bloccherà la produzione dell'iPhone X" : Che l'iPhone X non sia stato il best seller che Tim Cook sperava è noto. Sarebbero invece, se confermati, una notizia clamorosa i rumor che vogliono la casa di Cupertino pronta a sospendere la produzione del dispositivo già questa estate. A diffonderli non è una fonte qualsiasi ma Ming-Chi Kuo, l'analista di Kgi Securities, considerato tra i più grandi esperti di Apple al mondo, che in passato ha più ...

Apple fermerà la produzione di iPhone X in estate? : Apple starebbe pensando di sospendere la produzione di iPhone X a partire dalla fine dell’estate. A rivelarlo è Ming-Chi Kuo, uno degli analisti di KGI Securities più vicini all’ambiente di Cupertino, che spesso ha azzeccato i rumors prima del lancio dei nuovi smartphone della Mela. Secondo Kuo, la scarsa domanda di iPhone X in Cina – dove non avrebbe convinto il design dello schermo con il “buco” in alto riservato ai sensori – avrebbe ...

