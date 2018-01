iOS 11 3 Novità E Download

Tutte le novità di iOS 11.3 : Gli utenti potranno vedere in streaming tutti i video musicali che desiderano senza essere interrotti dagli annunci pubblicitari. Sarà possibile anche guardare i nuovi video di tendenza, i classici o ...

Lista completa novità aggiornamento iOS 11.2.5 del 23 dicembre : cosa cambia su iPhone X - 8 - 7 - 6S - 6 e 5S : L'aggiornamento iOS 11.2.5 è realtà su iPhone X, 8, 7, 6S, 6 e 5S in questa serata del 23 gennaio. Come avevamo pronosticato la settimana scorsa dopo il rilascio dell'ennesima beta agli sviluppatori, ecco che in quel di Cupertino hanno provveduto a diffondere il nuovo firmware verso il quale non pochi utenti nutrono speranza per un netto miglioramento delle prestazioni di sistema del loro device. Quali le novità introdotte? A dire la verità, ...

NBA - All-Star Game 2018 : i voti - le curiOSità e le novità previste dal regolamento : Le nomine dei giocatori che partiranno da titolari nell'All-Star Game hanno dato delle conferme (alla fine James ha superato Antetokounmpo, mentre a Ovest Steph Curry è stato il giocatore più votato), ...

Pitti uomo 2018 a Firenze : tante novità e curiOSità : ... che viaggia, si muove di continuo, pur mantenendo la sua eleganza e il suo stile inconfondibile, che varia dal classico, con un richiamo, per certi versi, al mondo vintage, al moderno, fino ad ...

Fondamentale aggiornamento iOS 11.2.2 su iPhone X - 8 - 7 - 6S - SE - 6 e 5S : novità e perché conviene farlo subito : I possessori di iPhone X, 8, 7, 6S, SE, 6 e 5S, nella serata di ieri, sono stati raggiunti dalla notifica dell'aggiornamento iOS 11.2.2 sui loro device. Come sempre, in molti si sono chiesti se procedere o meno all'update e in questo articolo troverete una sola e unica risposta: certo che si, anzi per chi non lo ha già fatto, meglio procedere nel minor tempo possibile all'adeguamento software. iOS 11.2.2 ha un peso davvero esiguo, ossia solo ...

Novità aggiornamento iOS 11.2.1 su iPhone X - 8 - 7 - 6S - SE - 6 e 5S : quali problemi risolti : Da qualche ora è disponibile per tutti gli Phone X, 8, 7, 6S, SE, 6 e 5S l'aggiornamento iOS 11.2.1. quali sono le Novità inserite nell'ultimo pacchetto software di Apple e quali i problemi ai quali gli sviluppatori hanno lavorato? L'update incrementale, tutto sommato, porta limitanti cambiamenti e probabilmente per molti non sarà il rilascio tanto atteso per venire incontro ad una serie di bug conclamati sul proprio telefono. Il peso ...

MotoGp - Livio Suppo sul mercato piloti : le novità su Marquez - Valentino Rossi - Lorenzo e DoviziOSo : Il campionato di MotoGp è finito da poco ma già si pensa alla pRossima stagione. A tenere banco è anche il mercato piloti, dopo aver annunciato l’addio Livio Suppo ha dato importanti indicazioni nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “La mia nuova vita è diversa. O meglio, non mi sono ancora abituato al cambiamento. Dopo tanti anni non è facile evitare di fare cose una volta normali, però questo progetto totalmente diverso ...

Apple - le novità di iOS 11.2 : da Apple Pay Cash (ma non in Italia) alla ricarica rapida wireless : Rilasciato il nuovo aggiornamento per il sistema operativo che risolve i bug del calendario, della Musica e una serie di altre imperfezioni, dalle notifiche...

Uscita iOS 11.2 su iPhone X - 8 e gli altri ad un passo : novità quinta beta e lancio prima di Natale 2017? : A quando l'Uscita di iOS 11.2 su tutti gli iPhone 8, X, 7, 6S, SE, 6 e 5S , tenendo conto della disponibilità della quinta beta del firmware Apple partita nelle scorse ore? Un nuovo aggiornamento di prova è alla portata degli sviluppatori e dunque è più che lecito chiedersi quando invece toccherà al pubblico ottenere appunto l'update tanto atteso e si spera decisamente migliorativo. Ci troviamo di fronte alla quinta beta di iOS 11.2 il cui ...

Serie Tv - novità : The Terror su Amazon - accordo con AMC StudiOS; NBCUnviersal Cable ordina il pilot Run For Your Life : The Terror: accordo esclusivo tra Amazon Prime Video e AMC Studios, il servizio di streaming avrà i diritti di prima visione delle produzioni del gruppo in 28 paesi tra cui l'Italia, inoltre avrà quelli secondari in molte altre nazioni. The Terror sarà la prima Serie tv a rientrare in questo accordo e arriverà su Prime Video (e AMC negli USA) nel corso del 2018. Prodotta da Ridley Scott, The Terror è una Serie tv antologica che nella ...

Inaspettato aggiornamento iOS 11.1.2 su iPhone X - 8 - 7 - 6S - 6 e 5S : problemi risolti e novità : A gran sorpresa Apple ha reso disponibile l'aggiortnamento iOS 11.1.2 nella notte su iPhone X, 8, 7, 6S, SE, 6 e 5S in un giorno e orario insolito per gli sviluppatori di Cupertino. Senz'altro un provvedimento urgente che risolve almeno un paio di problemi rilevanti su un melafonino in particolare e che invece non avrebbe introdotto particolari novità. Siamo soliti assistere a rilasci di adeguamenti software di Cupertino nelle giornate di ...

Novità iOS 11.2 beta 3 su iPhone 7 - 6S - SE - 6 e 5S : aggiornamento Wi-Fi - bluetooth e non solo : iOS 11.2 nella sua beta 3 è realtà: su iPhone 7, 6S, SE, 6 e 5S, gli sviluppatori iscritti al programma di test Apple possono ora provare il nuovo firmware giunto alla sua versione 15C5107a del perso di 2015,6 MB. Quali le Novità del pacchetto software rilasciato nella tarda serata di ieri? La prima Novità di tipo grafico della beta 3 rispetto alle precedenti riguarda il centro di controllo. Ora i toggle del Wi-Fi, della rete cellulare, del ...