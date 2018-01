Instagram | ecco le novità

Instagram - ecco la novità : Arrivano su Instagram gli sticker in formato Gif per le Stories. "Toccando l'opzione per aggiungere uno sticker a una foto o a un video nelle Storie, d'ora in poi vedrai una nuova opzione relativa ...

ALESSIA MARCUZZI/ Video - la presentatrice su Instagram : "Ecco i miei pilastri" (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI posta su Instagram un ringraziamento speciale e il benvenuto ai suoi due nuovi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi: Bossari e la Venier. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 07:25:00 GMT)

Ed Sheeran - l'annuncio su Instagram : "Mi sposo". Ecco chi è la futura moglie : l'annuncio su Instagram. "Mi sono fidanzato poco prima del nuovo anno. Siamo molto felici e innamorati, e anche i nostri gatti sono tristi xx". Got myself a...

Foto con i figli su Facebook e Instagram - ecco cosa si rischia : la sentenza Video : Pubblicare una Foto con i figli minorenni sui social network può costare carissimo. Non è raro che i #genitori postino su #Facebook e Instagram scatti di momenti gioiosi con la prole. Dolci scatti e ricordi da custodire nel tempo che potrebbero però essere oggetto di severe sanzioni. Oltre alla rimozione della Foto pubblicata con il minore un giudice può determinare una multa nei confronti del congiunto. Da questo punto [Video] di vista ...

Selena Gomez fa pulizia su Instagram : ecco chi non segue più : Selena Gomez ha iniziato il 2018 tagliando di netto la lista delle persone seguite su Instagram. [arc id=”fcd4d8c2-55d1-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Gigi Hadid e Demi Lovato sono i due profili più famosi che la cantante di “Bad Liar“ adesso non segue più. In generale, ha lasciato il follow solo a 37 profili, tra cui resistono quello di Taylor Swift, di Francia Raisa (che le ha donato un rene nel recente trapianto), della ...

Ecco il simbolo della coalizione di centrodestra : postato dalla Ronzulli su Instagram : È questo il simbolo della coalizione di centrodestra appena ufficializzata al vertice, durato quattro ore ad Arcore, tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni? Tutto lascia pensare di sì. ...

Whatsapp - arriva una interessante 'collaborazione' con Instagram? Ecco perché Video : Tempo di aggiornamenti per quanto riguarda uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti #Smartphone: parliamo ovviamente di #Whatsapp che, insieme a Telegram ed a Messenger di Facebook, è una delle applicazioni più utilizzate sui dispositivi mobili. Gia' nel 2017 abbiamo assistito a diverse novita' promosse dagli sviluppatori di Whatsapp, come ad esempio la possibilita' di registrare i messaggi vocali senza tener ...

Le Storie di Instagram direttamente su WhatsApp : ecco l’ultima trovata di Facebook : Facebook vuole rafforzare l'integrazione fra Instagram e WhatsApp e così sta testando una nuova funzionalità fra alcuni utenti portoghesi, come confermato qualche ora fa ai colleghi di Techcrunch. L'articolo Le Storie di Instagram direttamente su WhatsApp: ecco l’ultima trovata di Facebook è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Fedez dice addio a X Factor e Instagram : ecco il perché : FUNWEEK - Fedez lascia X Factor e il mondo dei social per dedicarsi interamente al figlio Leone? L'artista e giudice del talent sembra arrivato alla scelta dopo un'attenta riflessione insieme alla futura moglie. ecco la verità sulla ...

Instagram - da Beyoncé a Selena ecco le tre foto più amate del 2017 : Fine anno, tempo di bilanci (social). I vip come sempre si sono scatenati su Instagram, condividendo con i milioni di follower la loro vita. E il mondo di Instagram ha risposto, eleggendo le tre foto che sono piaciute di più nel corso del 2017. Al primo posto lo scatto di Beyoncé che in intimo e con tanto di velo ha scelto il suo profilo ...

Uomini e Donne - Paolo Crivellin non sceglie ma elimina Giorgia : ecco cosa è successo su Instagram poco dopo : L'annunciata scelta di Paolo Crivellin, del trono classico di Uomini e Donne, sembra non esserci stata, ma non per questo la puntata registrata lo scorso 28 dicembre ha mancato di colpi di scena. ...