Infortunio Praet | tegola Sampdoria | rischia un lungo stop | i dettagli

(Di mercoledì 24 gennaio 2018)– Nella sfida contro la Roma valida per il recupero della 3^ giornata di Serie A, laè stata costretta ad effettuare due cambi per. Mentre per Quagliarella pare non abbia riportato nulla di grave, c’è preoccupazione per le condizioni di. Il centrocampista belga infatti si è fermato toccandosi il flessore della coscia sinistra. Poi una volta rialzato è stato accompagnato fuori dal campo dai medici della Samp. Il giocatore ha mimato il gesto dello strappo, la speranza dei blucerchiati è che si tratti solamente di uno stiramento. In ogni caso si prospetta undi almeno un mese (nella migliore delle ipotesi) per. L'articoloun, isembra essere il primo su CalcioWeb.