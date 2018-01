Influenza negli Stati Uniti | giovane mamma muore due giorni dopo il ricovero in ospedale

Ripetere le vaccinazioni ant Influenza li aiuta a prevenire un’ Influenza più grave negli anziani : Ripetere le vaccinazioni contro l’influenza negli anziani riduce la gravità del virus e riduce i ricoveri in ospedale. Questa ricerca è stata condotta da ricercatori spagnoli che hanno analizzato l’effetto di vaccinazioni ripetute contro l’influenza nell’attuale stagione e nelle ultime 3 stagioni nelle persone di 65 anni e oltre ammesse in 20 ospedali spagnoli nel 2013/14 e 2014/15. Il loro obiettivo era determinare se Ripetere la vaccinazione ...

Gb - caos per l Influenza negli ospedali : attese fino a 12 ore : negli ospedali britannici è caos per quella che i media hanno definito come una "crisi invernale" dovuta ai tanti casi di influenza e all'aumento delle patologie respiratorie, che hanno paralizzato ...

Influenza - negli uomini è davvero più pesante? : I sintomi Influenza li maschili potrebbero essere più seri di quelli femminili per ragioni evolutive, ma non ci sono ancora prove certe

Allarme Influenza negli Usa : donna muore a 20 anni il giorno dopo la diagnosi : Cresce l’Allarme influenza negli Stati Uniti e con esso anche la paura, in particolare dopo la notizia shock della morte di una donna di soli 20 anni, sana ma non vaccinata. Deceduta il giorno dopo la diagnosi della malattia trasformatasi in poche ore in una terribile polmonite letale, che l’ha uccisa. Mamma di due bimbi, Alani “Joie” Murrieta si era sentita poco bene domenica scorsa. Tornata a casa dal lavoro Joie, di ...