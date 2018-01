Influenza | ceppi di virus diversi dal previsto | “Vaccino essenziale contro i decessi” 

: #influenza: più vicini a un vaccino universale contro diversi #ceppi virali. Risultati promettenti su #topi e… - EARA_IT : #influenza: più vicini a un vaccino universale contro diversi #ceppi virali. Risultati promettenti su #topi e… - Matteo16901561 : RT @squilibrioxxx: I #vaccini per l'influenza sono preparati con virus coltivati in embrioni di pollo. Data la variabilità dei ceppi virali… - cuoreitaliano7 : RT @squilibrioxxx: I #vaccini per l'influenza sono preparati con virus coltivati in embrioni di pollo. Data la variabilità dei ceppi virali… - squilibrioxxx : I #vaccini per l'influenza sono preparati con virus coltivati in embrioni di pollo. Data la variabilità dei ceppi v… - Nicola_Bressi : Si sta lavorando a un vaccino universale che difenda da tutti i ceppi di influenza. Ovviamente diranno che gli scie… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Secondo gli ultimi dati forniti dall’EuroMoMo, sistema europeo per il monitoraggio della mortalità, nelle ultime settimane si è notato un incremento della mortalità dovuta a un incremento dei decessi negli ultra 65enni, soprattutto in Italia, Spagna, Portogallo e Scozia. Una delle cause principali, anche, quest’anno, sono stati gli effetti dell’: lo sottolineano gli specialisti della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – SIMIT.Da settembre sono stati segnalati 140 casi gravi diconfermata (età media 61 anni) e 30 decessi. Dei 140 casi gravi, tutti ricoverati in terapia intensiva, l’81% presentava almeno una condizione predisponente a sviluppare complicazioni in caso di infezionele. I casi gravi individuati sono probabilmente solo la punta dell’iceberg. Il confronto tra le due ultime stagionili è per molti aspetti sorprendente. ...