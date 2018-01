Infermeria Lazio | le condizioni di Immobile | Caicedo e Di Gennaro | il comunicato

News Lazio - le ultime dall’Infermeria : da Immobile a Caicedo - il punto : News Lazio – La vittoria ottenuta in Coppa Italia con la Fiorentina che è valsa il pass per le semifinali è già alle spalle. In casa biancoceleste si pensa già all’ultima sfida di campionato del 2017 in programma sabato con l’Inter. Vincere a San Siro consentirebbe alla squadra di Inzaghi di riavvicinarsi al quarto posto, senza dimenticare che i capitolini hanno ancora una gara da recuperare. Intanto in vista della sfida con i ...

Infermeria Lazio - le ultime su Nani e Di Gennaro : il punto del Dott. Rodia : Infermeria Lazio – “La tabella di marcia che era stata predisposta per i recuperi di Felipe Anderson e Wallace è stata portata a compimento fino in fondo. Il numero 10 biancoceleste aveva subito un problema importante dal quale ha recuperato prestandosi con meticolosità alle cure che gli abbiamo sottoposto; i risultati stanno venendo alla luce. Al giocatore serve ancora del tempo per ritrovare la miglior condizione fisica ma già nella ...