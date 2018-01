Indagato don Truffa | coi fondi dell' accoglienza due case e un negozio

: È indagato "don Truffa": due case e un negozio coi fondi dell'accoglienza.... - TwittGiorgio : È indagato "don Truffa": due case e un negozio coi fondi dell'accoglienza.... - dishy21 : RT @LegaSalvini: IL BUSINESS DELL'ACCOGLIENZA Don Vittorio Bazzoni, che è stato sospeso dalla diocesi, avrebbe sottratto i... - voceirriverente : RT @Noiconsalvini: IL BUSINESS DELL'ACCOGLIENZA Don Vittorio Bazzoni, che è stato sospeso dalla diocesi, avrebbe sottratto i... https://t.c… - CorbelliFranco : RT @LegaSalvini: IL BUSINESS DELL'ACCOGLIENZA Don Vittorio Bazzoni, che è stato sospeso dalla diocesi, avrebbe sottratto i... - CryPaolo : RT @LegaSalvini: IL BUSINESS DELL'ACCOGLIENZA Don Vittorio Bazzoni, che è stato sospeso dalla diocesi, avrebbe sottratto i... -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Piea d'Asti (Asti) Ha utilizzato il denaro destinato all'per i migranti, per acquistare tre immobili. È questa l'accusa con la quale la procura di Asti hadon Vittorio Bazzoni, 75 anni, parroco salesiano di Piea d'Asti, un paese di 600 abitanti noto per il suo castello. Inoltre il procuratore, Alberto Perduca, ha disposto il sequestro dei tre immobili che, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza e dai poliziottia squadra mobile astigiana, sarebbero stati acquistati dal sacerdote distraendo i finanziamenti che aveva ricevuto dalla prefettura per i progetti d'. Nel decreto di sequestro si parla di appropriazione indebita e riciclaggio.L'inchiesta è coperta da uno stretto riserbo, quello che trapela è che gli investigatoria Mobile e del nucleo di polizia tributaria sono arrivati a don Bazzoni dopo un ...