Incendio nel monastero della Sacra di San Michele 

Ultime Notizie/ Di oggi - ultim'ora Val di Susa : Incendio nel convento della Sacra di San Michele (24 gennaio) : Ultime Notizie di oggi, ultim'ora: incendio nel convento della Sacra di San Michele. Merkel vs Trump, "Usa protezionisti". Sciatore morto sull'Abetone (24 gennaio 2018)(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 23:15:00 GMT)

Torino - Incendio nel convento della Sacra di San Michele - : Le fiamme hanno avvolto il tetto dell'abbazia dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Non ci sono feriti

Incendio in una ditta chimica nel Milanese : 6 operai in ospedale : Sei operai sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sono gravi, dopo aver inalato il fumo prodotto nell’Incendio scoppiato all’interno della ditta di Settimo Milanese in cui stavano lavorando, la “Axomatic”. L’azienda produce turboemulsori. Secondo quanto ricostruito finora da vigili del fuoco e carabinieri, il principio di Incendio si e’ sviluppato a causa della reazione ...

Incendio nella casa-fabbrica di Vaiano - in tre patteggiano per i due operai morti : Prato, 23 gennaio 2018 - Hanno tutti patteggiato i tre che erano indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'Incendio di una casa a Vaiano (Prato) , trasformata in un laboratorio tessile, in cui persero ...

Incendio in ditta chimica nel Milanese - 6 operai in ospedale : Incendio in ditta chimica nel Milanese, 6 operai in ospedale Incendio in ditta chimica nel Milanese, 6 operai in ospedale Continua a leggere L'articolo Incendio in ditta chimica nel Milanese, 6 operai in ospedale sembra essere il primo su NewsGo.

Incendio in ditta chimica nel Milanese - 6 operai in ospedale : Sei operai sono stati trasportati in ospedale per accertamenti dopo aver inalato il fumo prodotto nell'Incendio scoppiato all'interno di un'azienda che produce turboemulsori di Settimo Milanese, in ...

Incidenti sul lavoro - Incendio in un'azienda chimica nel Milanese : sei dipendenti in ospedale : L'impianto produce turboemulsori. Sono stati gli stessi lavoratori a spegnere le fiamme immediatamente. Accertamenti sul tipo di sostanze sprigionate

Sette bambini morti in un Incendio nella loro casa : Sette bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono morti soffocati a causa di un incendio scoppiato nella loro casa negli Emirati Arabi Uniti (Eau). Il sito del quotidiano

Sette bambini morti in un Incendio nella loro casa : Sette bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono morti soffocati a causa di un incendio scoppiato nella loro casa negli Emirati Arabi Uniti (Eau). Il sito del quotidiano

Emirati arabi - sette bambini morti in un Incendio nella loro casa : Un rogo dal drammatico bilancio si è verificato negli Emirati arabi uniti: sette bambini, tutti della stessa famiglia, sono morti soffocati a causa delle fiamme nella loro casa a Rol Dhadna. Le ...

Quattro persone sono morte in un Incendio nell’hotel Eurostars David di Praga : Quattro persone sono morte e Quattro sono state ferite in un incendio nell’hotel Eurostars David di Praga, in Repubblica Ceca, avvenuto la sera del 20 gennaio. Tra i morti ci sono un giovane uomo tedesco nato nel 1996 e una The post Quattro persone sono morte in un incendio nell’hotel Eurostars David di Praga appeared first on Il Post.

Laigueglia : nella notte Incendio di piccole dimensioni all'esterno di un ristorante : Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, questa notte a Laigueglia, per arginare un incendio di piccole dimensioni. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, è stata la ...

Incendio nella casa dell'aspirante Miss Italia Lucrezia Terenzi : la sorella salva tutti - muore il cane : Si era concluso come uno di quei giorni così belli, che si ricordano per tutta la vita: Lucrezia Terenzi, 18enne di Cerveteri, un paese vicino Roma, con il numero 76 aveva superato i casting...

52 persone sono morte nell’Incendio di un autobus in Kazakistan : 52 persone sono morte nell’incendio di un autobus nel nord ovest del Kazakistan, nelle vicinanze della città di Irgiz. La notizia è stata confermata dal ministero degli Interni kazako. Le cause dell’incendio non si conoscono ancora, ma alcune foto che mostrano The post 52 persone sono morte nell’incendio di un autobus in Kazakistan appeared first on Il Post.