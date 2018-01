Il 2018 parte bene per l'Italia. Ora serve consolidare : L'economia globale è partita bene nel 2018 e anche l'Italia partecipa allo slancio con l' ottima performance dell'export e degli investimenti

Tecnologia : in Italia si consolida l’uso di smartphone e tablet per imparare l’inglese : Gennaio è il mese in cui molti Italiani si ripromettono di iniziare a imparare l’inglese, uno dei propositi più diffusi con l’arrivo del nuovo anno. Ed è proprio in questo mese che si registra un aumento significativo del numero di studenti rispetto a dicembre, dato che oltre 1 milione di nuovi alunni in tutto il mondo ha cominciato il corso di ABA English, secondo i dati dell’accademia online. imparare l’inglese con una ...

BankItalia - si consolida l'espansione dell'economia : Riviste in rialzo le proiezioni per l'economia italiana. Lo rivela la Banca d'Italia che prevede una crescita dell'1,4% quest'anno e dell'1,2% nel 2019 e nel 2020

Vela - Italia per continuare a crescere e consolidarsi nel 2018. Obiettivo la costanza di rendimento nei grandi eventi : Il 2017 sta per andare in archivio ed è tempo di analisi e riflessioni. La Vela Italiana non è esente: è un bilancio più che positivo, soprattutto considerando il punto di partenza. Dodici mesi fa l’Italia si leccava ancora le ferite dopo l’ennesima delusione olimpica. Oggi, invece, a distanza di un anno, il nuovo percorso che porterà a Tokyo è cominciato sotto buoni auspici. Alcuni veterani si sono confermati al top nelle proprie ...

Judo - l'Italia guarda al 2018 per consolidarsi. Verso l'inizio delle qualificazioni olimpiche : ... gli altri 'big' azzurri hanno vissuto vicende particolari in questo 2017: pensiamo ad esempio a Matteo Marconcini , vicecampione del mondo degli 81 kg, vittima di uno sfortunato incidente stradale ...

Judo - l’Italia guarda al 2018 per consolidarsi. Verso l’inizio delle qualificazioni olimpiche : Per il Judo, l’anno che sta per cominciare segnerà anche l’inizio del percorso qualificativo che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’obiettivo di tutte le nazionali, Italia compresa, sarà trovare rappresentanti competitivi in tutte le categorie per cercare di portare il maggior numero possibile di atleti alla prossima rassegna a cinque cerchi. Ad inizio anno, le certezze, per l’Italia, non sono molte, e non per ...

Equitazione - Italia mai così in alto da decenni. Che il 2017 non resti un caso isolato : ora serve consolidarsi : Un’Italia bella da impazzire. Il Salto Ostacoli si è tinto nuovamente d’azzurro dopo decenni di anonimato grazie alle straordinarie imprese di due autentici fuoriclasse, Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, che hanno rinverdito i fasti dei fratelli Piero e Raimondo D’Inzeo, facendo sventolare il tricolore sul podio in giro per il mondo intero. La crescita esponenziale dei due talentuosi cavalieri Italiani non è stata certo casuale. ...

Mattarella : "Ripresa Italia consolidata" : 18.40 "Nel 2017 l'Italia ha consolidato il suo percorso di ripresa economica, con prospettive di crescita positive, anche per l'occupazione". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Mattarella, incontrando il Corpo Diplomatico. Poi il passaggio sulle banche: il lavoro compiuto nel settore, "contribuendo al rafforzamento di un settore strategico per lo sviluppo, è stato di sostegno all'apparato produttivo". "Il sistema delle imprese ha ...

Italia - si consolida la crescita dell'economia : In un quadro economico internazionale in espansione, si consolida la crescita dell'economia Italiana, sostenuta dalla ripresa del processo di accumulazione del capitale

