In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 gennaio

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 gennaio : Gentiloni si avvita alla poltrona : attacca solo il M5S e si tiene buono B : Verso il 4 marzo Adesso Gentiloni fa il Renzi: nuova campagna da premier La Ue lo vuole – Per legittimarsi corre nell’uninominale a Roma (dove il Pd ha vinto pure con Giachetti) e sceglie con cura i nemici da attaccare salvando i possibili alleati del dopo-voto di Marco Palombi La Quarta Gamba(dilegno) di Marco Travaglio “Raccolgo l’appello dell’Espresso sottoscrivendolo senza se e senza ma. Lo sforzo che dobbiamo compiere come ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 gennaio : : Di Maio, strategia pigliatutto: “Prima imprese e famiglie” Il capo politico dei Cinque Stelle accenna a Grillo: “Resterà sempre con noi”. Programma in 20 punti, posizioni moderate per favorire intese post-voto di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Emergenza rifiuti. “Raffaele Sollecito: ‘Non riesco a trovare una brava ragazza’” (Libero, 16.1). Strano, eppure gli morivano tutte dietro. Concorrenza ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 gennaio : Renzi è ultimo e spara balle contro il Fatto : Ciao Matteo Buon ultimo. Il tracollo di un leader in numeri Qual è il gradimento dei leader politici impegnati nella campagna elettorale? Secondo i dati della Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicati ieri dal Corriere della Sera, Paolo Gentiloni raccoglie il maggior numero di consensi, con un indice di gradimento del 44%, seguito da Emma Bonino, leader Radicale in campo alle prossime elezioni con la lista +Europa, […] di RQuotidiano Ma ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 gennaio : Mancia elettorale a 3 milioni di statali alla vigilia delle urne : Il timing – Dopo 8 anni di blocco, si ricordano ora Contratto elettorale per gli statali: arretrati pagati a fine febbraio Il governo vuole saldare i conti del passato nell’ultima busta e chiudere un preaccordo per tutta la Pa prima del voto di Roberto Rotunno Che belle gambe di Marco Travaglio B: “Io ti caccio, parroco democristiano!”. F: “Questo è un partito leninista!”. B: “Sei come Fini, vaffanculo!”. F: “Non sai di cosa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 gennaio : Renzi & Nardella - la figlia della pm bocciata e assunta : Firenze, prima la bocciano e poi la assume il sindaco La figlia della presidente della Corte dei conti “promossa” alla Città Metropolitana da Nardella era stata respinta al concorso in Comune di Davide Vecchi Quelli capaci (di tutto) di Marco Travaglio L’ultima volta da Lilli Gruber, Matteo Renzi ha attaccato la solita equazione farlocca: siccome hanno alcuni sindaci indagati come la Raggi, mentre lui non ha “mai ricevuto un avviso di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 gennaio : Il governo vuol decidere cosa si può dire e cosa è fake news : Il controllo L’ultima fake news: Viminale gestirà il servizio anti-balle Propaganda elettorale – Il commissariato online già esiste, sarà potenziato con più agenti in vista del voto. Oggi presentazione in pompa magna di Minniti e Gabrielli di Antonio Massari Il Ministero della Verità di Marco Travaglio L’invito è ufficiale, anzi ufficialissimo: “Domani 18 gennaio alle ore 17.00, presso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 gennaio : Berlusconi felice - il governo gongola - i democratici nemmeno commentano : Rieccoli: le garbate pressioni degli “stabilizzatori” sul voto Avevano iniziato banche e agenzie di rating, ieri s’è aggiunta Bruxelles: le elezioni in Italia “sono un rischio politico per l’Ue” (certo, a meno che non resti Gentiloni…) di Marco Palombi Giggino ’a purpetta (avvelenata) di Marco Travaglio Apagina 7 Marco Lillo racconta una storia illuminante e istruttiva, tratta dalla nuova edizione del suo libro Di padre in figlio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 gennaio : Rottamazione alla Renzi : ricicla Casini e tratta pure con Verdini : Il vecchio Denis tratta ancora. In palio due collegi per i suoi I colloqui con Renzi e Lotti, oggi il vertice per riferire sulla missione (possibile) di Wanda Marra Interesse di conflitto di Marco Travaglio alla luce degli ultimi eventi, una grande riforma s’impone come per i primi giorni, anzi le prime ore della prossima legislatura: rendere i conflitti d’interessi non solo leciti e consigliati (lo sono già), ma proprio obbligatori per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 gennaio : : Monologo in casa Mediaset. È Silvio, mica Orietta Berti Berlusconi a Domenica Live attacca i 5 Stelle e promette la flat tax. Nessuna voce dal Pd: la par condicio vale solo quando si canta? di Silvia D’Onghia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il colpevole era il detective. “Se qualcuno, chiunque sia o comunque si chiami, ha utilizzato informazioni riservate per far questo (insider trading sul decreto di riforma delle banche ...

In Edicola sul Fatto del 14 gennaio – Intervento esclusivo di Grillo : “Non lascio i 5 Stelle” : L’Intervento. “Ma è possibile smentire le voci?” Grillo: “Basta con le fake news Io il Movimento non lo lascio” È possibile smentire delle voci? Starei abbandonando il movimento, una pioggia di testate lo ripete in tutte le versioni possibili. Stanno articolando questa stupidaggine con una sola costante: sono io che abbandono loro, non loro che abbandonano me. Perché in mezzo a questo uragano di idiozie sparate a casaccio nessuno si sbaglia e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 gennaio : Nei giornali la notizia è stata messa poco e male In televisione è praticamente scomparsa : Stampa e Regime Renzi-De Benedetti, così i media hanno oscurato lo scandalo Repubblica delle banane – La notizia sui giornali è durata un giorno, sui Tg Rai 140 secondi di sole smentite sparse nei servizi sulla politica di Marco Franchi Talk show col morto di Marco Travaglio Scusate, ma oggi vado di fretta. Devo fare rapporto all’Agcom, che vuole conoscere in anticipo quali “tesi” esporrò in tv nei 45 giorni di campagna elettorale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 gennaio : De Benedetti : “Il governo Renzi c’est moi” : Il verbale “Colazione con Renzi e cena con la Boschi: il Jobs Act è roba mia” Le dichiarazioni del 2016 – Alla Consob Carlo De Benedetti racconta i retroscena della speculazione sulle Popolari e i suoi rapporti politici di RQuotidiano Insider premier di Marco Travaglio “Si sapeva tutto”, “È tutto archiviato”. Se Renzi, De Benedetti & C. pensano di chiudere con queste due frasi lo scandalo della soffiata dell’allora premier ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 gennaio : Renzi & De Benedetti : le bugie che tutti fingono di non vedere : Riforma Popolari “È stato un insider trading”. Ma alla fine Consob archivia Per gli uffici della autorità sulla Borsa De Benedetti e il suo broker commisero un abuso comprando i titoli degli istituti di Carlo Di Foggia O spiega o si ritira di Marco Travaglio Ieri, leggendo gli altri giornali (i tg Rai ormai fanno un altro mestiere, il più antico del mondo), abbiamo imparato una cosa nuova: la soffiata dell’allora premier Matteo Renzi che ...