Imprese | 46 mila in più nel 2017 Il mezzogiorno traina le nascite + 60%

Nel 2017 46mila nuove Imprese in Italia - il Sud traina la crescita : Per questo ha aggiunto Lo Bello occorre aiutare gli imprenditori a tenere il passo con i cambiamenti che sempre più rapidamente investono il mondo dell'economia. 46mila imprese in più rispetto al ...

Far Maremma - ecco il bando per le Imprese agricole : '900mila euro di contributi per la produzione' : In particolare, questo primo bando interviene in un interessante segmento dell'economia agricola e agroalimentare della Maremma, mettendo a disposizione risorse pubbliche per 900.000,00 euro, ...

Fino a 200mila euro per le giovani Imprese. Opportunità e agevolazioni con 'Resto al Sud' - : "Resto al Sud" è una chance per scommettere sulla propria idea imprenditoriale e sulla propria terra, è infatti una misura che sostiene la nascita di nuove imprese avviate da giovani del Meridione. Il ...

Microcredito Lazio - 750mila euro per le Imprese dal taglio dei nostri stipendi : di Roberta Lombardi Da oggi il fondo del MoVimento 5 Stelle Lazio per il Microcredito e la microfinanza è finalmente attivo e parte con 750mila euro, ricavati dai tagli degli stipendi dei nostri consiglieri uscenti in Regione Lazio. E' una cifra importante, a sostegno delle microimprese o ditte individuali che abbiano o intendano aprire sede in regione e dei titolari di partita Iva con domicilio fiscale in regione. Non solo: i fondi potranno ...

Milano capitale delle startup : "Più di 160 Imprese create in cinque giorni" : ettecento imprese lombarde create in cinque giorni. Secondo il report della Camera di commercio metropolitana sono 164 le realtà nate a Milano nella prima settimana del 2018. L'intera provincia con ...

«Resto al Sud» - fino a 200mila euro per Imprese giovani : L'incentivo sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia...

Una crisi senza fine : trentamila Imprese chiuse in dieci anni : ...OGGI TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE CONDIVIDI Facebook Twitter redazione CronacaQui ARTICOLI CORRELATI Cronaca La stupra davanti alla figlia neonata e registra i lamenti con il telefonino Cronaca IL ...

Casaleggio : da 16mila a 10 banche dati per controlli su Imprese : Milano, 10 gen. (askanews) 'La semplificazione è uno dei punti fondamentali di tutte le imprese. E' da li che dobbiamo riuscire a partire. Ci sono oltre 16mila database che monitorano le attività ...

Milano - paradisi fiscali e fatture false : il tesoro nascosto delle piccole Imprese : Con circa 17 miliardi di euro di ricavi non denunciati dalle imprese al fisco, anche nel 2017 Milano si è confermata al primo posto in Italia per il poco invidiabile primato in questo tipo di evasione ...

Milano. Il 13% delle Imprese hi-tech nasce grazie al supporto del Comune : Milano sempre più attenta all’innovazione come strumento per generare impresa e occupazione sul territorio. delle complessive 1207 start up innovative e hi-tech nate nel capoluogo della Lombardia, ben 157, pari al 13%, sono nate grazie a contributi o bandi erogati…Continua a leggere →

Roma prima in Italia per numero di Imprese - Milano per addetti : Milano, 28 dic. (askanews) Roma è la prima provincia Italiana per numero di imprese attive sul suo territorio, ma Milano supera la Capitale per numero di addetti. E' quanto emerge dal 'Bilancio delle ...

Milan Impresentabile - Gattuso sbaglia tutto! : Il Milan è crollato letteralmente sotto i colpi del Verona al Bentegodi. Una gara pessima da parte della squadra rossonera che è durata solo mezzora a livelli accettabili, complici anche alcune scelte di Gennaro Gattuso davvero discutibili. Il Milan come detto nella prima frazione non stava giocando malissimo, ma ha subito un goal di certo evitabile. Gattuso però nell’intervallo si è fatto prendere dalla foga che lo contraddistingue ed ha ...

Catalogna al voto - 3mila Imprese in fuga : La fuga delle imprese dalla Catalogna, le pressioni dei grandi protagonisti dell'economia, i timori per il prolungarsi dell'incertezza politica e istituzionale, hanno spaccato il fronte indipendentista e stanno segnando tutta la campagna per il rinnovo

Imprenditoria sociale - in Italia sono quasi 93mila le Imprese attive nel Terzo settore : sono quasi 93 mila le imprese sociali operative sul territorio Italiano: una realtà in continua crescita, come dimostrano i dati presentati da Social Impact Agenda per l’Italia nel documento “Valore potenziale dell’impresa sociale“, curato da Paolo Venturi, direttore di Aiccon. L’Imprenditoria sociale è una realtà che unisce libero mercato e giustizia sociale, coniugando la sostenibilità con la capacità di attrarre ...