Immigrato prende a sprangate passante senza motivo

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 24 gennaio 2018) Terrore ieri sera a Milano: erano circa le 22 e 30 quando un cittadino camerunense (non sappiamo se in regola con i documenti di soggiorno) ha assalito ed aggreditoun giovane che si trovava alla fermata del tram. Ci troviamo in Via Ripamonti all'angolo con Via Sabotino, all'altezza della fermata della linea 9. Secondo le testimonianze dei presenti l'uomo avrebbe più volte colpito con una spranga di ferro lunga almeno 80 centimetri un ragazzo di origine serba che stava tranquillamente in attesa dell'arrivo del mezzo pubblico. Una ragazza ha immediatamente avvertito i Carabinieri, raccontando di aver notato da qualche minuto questo ragazzo visibilmente alterato. Pare che prima di avventarsi contro la sua vittima il cittadino del Camerun fosse sceso da un tram manifestando visibilmente un atteggiamento pericoloso e si fosse messo a calciare con forza alcuni bidoni della ...