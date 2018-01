Il vaccino dell' influenza fa bene al cuore

Liliana Segre - il messaggio integrale della neo senatrice a vita : “La Memoria è un vaccino prezioso contro l’indifferenza” : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi ha chiamato stamattina comunicandomi la decisione di nominarmi senatrice a vita . Lo ringrazio per questo altissimo riconoscimento. La notizia mi ha colto completamente di sorpresa. Non ho mai fatto politica attiva e sono una persona comune, una nonna con una vita ancora piena di interessi e di impegni. Certamente il Presidente ha voluto onorare, attraverso la mia persona, la Memoria di tanti ...

Il picco dell’influenza a metà gennaio - rischi per anziani e bambini : no agli antibiotici - sì al vaccino : INFLUENZA, GLI ULTIMI DATI – E’ in arrivo il picco influenzale previsto dagli specialisti: negli ultimi giorni sino al 31 Dicembre sono state colpite in Italia oltre 673mila persone registrate, per un totale di oltre 2 milioni di italiani interessati dall’inizio dell’epidemia. Lo sottolineano gli specialisti della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – SIMIT. Sono soprattutto i bambini i più colpiti, tra i 5 e i 14 anni. Le ...